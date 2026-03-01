[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 1일 (일요일) 74년생, 주변에 사기꾼 있을수도

96년생: 사면초가에서 벗어나 순탄하다. 84년생: 하는 일에 싫증이 오고 변동심이 온다. 72년생: 기회를 얻기는 어렵고 놓치기는 쉽다. 60년생: 소득이 생기니 부러울 게 없다. 48년생: 소탐대실 욕심은 금물이다. 36년생: 작은 일이지만 즐겁고 만족스러움 느낀다.

97년생: 일들이 잦지만 좋은 일이 있다. 85년생: 과도한 음주는 삼가하자. 73년생: 동료와 합심하여 추진하면 성사된다. 61년생: 내 능력을 인정하는 사람이 많은 운이다. 49년생: 장사는 행운이나 불운에 좌우된다. 37년생: 갑갑하니 마음 비우고 밖으로 나가자.

98년생: 한 분야에 전문가 되도록 하자. 86년생: 직장동료와 원만하게 하라. 74년생: 의도적으로 사람을 속이려 자가 있다. 62년생: 윗사람에게 금전부탁하면 풀린다. 50년생: 정신적 학문을 연구하는 운이다. 38년생: 병주고 약주지 말자.

99년생: 목소리를 상대방보다 낮추어야 한다. 87년생: 멀리서 좋은 소식이 온다. 75년생: 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다. 63년생: 자영업자는 성과가 크다. 51년생: 가정적으로 불안정해질 수 있다. 39년생: 환자는 서남방에서 의사를 찾아라.

00년생: 좋은 일이 생겨 즐겁게 지낼 것이다. 88년생: 동료나 동지간에 경쟁관계는 되도록 피하자. 76년생: 궁지에 몰릴 수 있으니 주의하라. 64년생: 지나친 혁신은 오히려 손해가 된다. 52년생: 매사에 장담해서는 안 된다. 40년생: 남서쪽으로 움직이는 것은 피하자. 28년생: 바쁘게 움직이지 않는 것이 좋다.

01년생 비난할 일이 생겨도 참아라. 89년생: 시간이 없다고 일을 대충 덮어두지 말자. 77년생: 경쟁에 당당하게 맞서 나가길 바란다. 65년생: 경망한 행동은 주의하라. 53년생: 하루살이 일에 만족해서는 안된다. 41년생: 피차 해가될 일은 조심하자. 29년생: 악의적인 소문에 조심하자.

02년생: 가족에게 마음을 너그럽게 가져라90년생: 누군가가 나에게 감동을 준다. 78년생: 마음을 다스리면서 때를 기다려라. 66년생: 마음의 준비가 부족한 탓이다. 54년생: 땀을 흘리는 것이 여러모로 이롭다. 42년생: 마음을 열고 많은 사람 의견을 듣자. 30년생: 소탈한 모습으로 사람들을 대하자.

03년생: 말없이 행동으로 보여줘라. 91년생: 충분히 생각한 후에 결정하라.79년생: 성격이 급한 사람은 대체로 정직하다. 67년생: 적당히 살펴가며 소비하라. 55년생: 논쟁에 휘말리면 자신만 피곤하다. 43년생: 멀리 이동할 일이 생긴다. 31년생: 문서상의 하자가 나타나는 운이다.

04년생: 현재일이 올바른 해결책인가 잘 파악하라. 92년생: 주변에 좋은 운이 가득하다. 80년생: 목표점이 정해지면 주저하지 말자. 68년생: 상대의 뜻은 충분히 이해하자. 56년생: 친한 사람과 금전문제로 다툰다. 44년생: 강한 것은 부러진다는 말을 인지하자. 32년생: 소일이지만 발전할 수 있는 계기가 온다.

05년생: 현재일에 이익보다 지출이 가중된다. 93년생: 즐거움이 가정 안에 있다. 81년생: 감각으로 일을 처리하지 말자. 69년생: 이성으로 유흥비 지출이 많다. 57년생: 마음의 평정을 찾지 못하다. 45년생: 자신의 위치를 지키는 것이 좋겠다. 33년생: 큰 이득을 보기는 어렵다.

06년생: 노골적인 요구사항은 피하라. 94년생: 고대하던 일이 이루어진다. 82년생: 잡끼도 습관이 되면 매우 곤란하다. 70년생: 청색,회색을 입으면 이성에 성공한다. 58년생: 동문서답하는 사람 때문에 답답하다. 46년생: 안정된 모습을 갖추길 바란다. 34년생: 시간만 낭비하고 심신이 피곤하다.

95년생: 노력한 만큼의 성과가 따른다. 83년생: 좋은 만남은 서북방에 있다. 71년생: 약속과 책임감이 강한자를 따르자. 59년생: 상대를 예측하기가 쉽지 않다. 47년생: 먼 곳에서 희소식이 온다. 35년생: 가벼운 질환에 시달리기 쉽다.

백운철학원

