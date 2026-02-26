'유퀴즈' 유재석 "윤종신 내가 예능으로 업어 키워"…'패떴' 아웅다웅 형제 케미 기대

가수 윤종신이 과거 인기리에 종영한 SBS 예능 '패밀리가 떴다'에서 부실 형제로 찰떡 케미를 선보였던 유재석과 다시 만난다.

가수 윤종신, 방송인 유재석. 윤종신 인스타그램

tvN '유 퀴즈 온더 블럭'은 26일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 "재석이 업어 키운(?) 폼 나는 입담의 종신 등장! 갑작스러운 공연 취소 후 티켓 환불에 이어 세계 최초 '공연 취소 쇼'를 개최했다고"라며 윤종신이 3월 4일 방송분에 출연한다고 알렸다.

이와 더불어 윤종신도 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "오랜만에 재슥이와 떠들었다. 유퀴즈 데뷔해도 비슷하고 패떴이 벌써 20년이 다되어 간다고. 세월이 넘 빠르다며..항상 건강하고 그 자리에 있어줘라 재석아❤️"라는 멘트와 두 사람이 함께 촬영한 사진을 게시했다.

윤종신의 다음 달 방송되는 333회에 출연해 유재석과 아웅다웅하는 형제 케미를 선보일 전망이다.

한편, 윤종신은 지난해 12월 크리스마스 이브날(24일)부터 28일까지 자신의 연말 공연을 진행했으나, 컨디션 이슈로 크리스마스 날 공연을 취소했다.

그는 공연 당일이었던 25일에 "오늘 아침 일어나니 상태는 나아지지 않아서 여러분께 좋은 공연 보여드릴 수 없다는 판단을 내렸습니다. 그래서 나머지 공연 일정을 취소합니다. 공연을 기대하셨던 분들의 소중한 연말 일정에 혼란을 드리게 돼 죄송합니다"라고 사과를 전한 바 있다.

하지만 여기에 그치지 않고 그는 팬들에 미안한 마음을 담아 립싱크 하는 청음회로 공연 방향을 바꿨다. 또 환불을 진행하고 밴드, 연출 팀과 공개 라디오 방송을 함께 진행하며 팬들의 아쉬움을 달래 화제가 됐다.

이후 윤종신은 "어제 공연을 포함해서 당연히 정해진 대로 여러분께 환불 절차 안내를 주최 측이 진행하게 될 겁니다. 지금 곧바로 2월 이내 목표로 공연장 알아보고 있습니다. 저에게 만회할 기회를 꼭 주셔요"라며 재공연 소식을 전했다.

