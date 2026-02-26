파리바게뜨, 빵·케이크 11종 가격 내려…밀가루 인하 이후 처음

파리바게뜨는 빵과 케이크 등 제품 11종의 가격을 다음 달 13일부터 인하한다고 26일 밝혔다.



주요 업체가 빵·케이크 가격을 내린 것은 앞서 제당·제분사가 담합 조사 이후 설탕과 밀가루 가격을 5%가량 인하한 이후 처음이다.

파리바게뜨. 연합뉴스TV 제공

이재명 대통령은 설탕 등의 가격이 내린 이후 소비자에게 혜택이 돌아가야 한다고 지난 24일 강조한 바 있다.



빵류는 6종을 대상으로 100원에서 최대 1천원까지 가격을 낮춘다.



단팥빵, 소보루빵, 슈크림빵은 나란히 1천600원에서 1천500원으로 조정되며, 홀그레인오트식빵은 4천200원에서 3천990원으로 인하된다.



또 3조각 카스테라는 3천500원에서 2천990원으로, 프렌치 붓세는 2천500원에서 1천500원으로 가격이 내려간다.



인기 캐릭터 케이크 5종은 최대 1만원 인하된다. 헌트릭스 골든 케이크는 3만9천원에서 2만9천원으로, 소다팝 케이크는 3만3천원에서 2만5천원으로 각각 조정된다.



이와 함께 파리바게뜨는 다음 달 중 1천원대 가성비 크쿠아상도 출시할 계획이다.



파리바게뜨는 관계자는 "지속적인 비용 상승으로 어려움이 있지만 소비자 부담을 덜고 물가 안정에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 했다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지