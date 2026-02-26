입시 5관왕 ‘박남정 딸’ 박시우, '내 새끼의 연애2' 등장…"박남정 성공했네"

“박남정 씨 성공했네!”

감탄이 절로 나오는 엄친딸이 등장했다. 주인공은 박남정의 딸 박시우이다.

'내 새끼의 연애2'에 새 입주자로 등장한 박남정 둘째 딸 박시우. E채널

지난 25일 가수 박남정의 둘째 딸 박시우가 tvN 스토리·E채널 예능 '내 새끼의 연애2'에 새 입주자로 등장했다.

이날 방송에서는 긴장과 설렘이 뒤섞인 입주자들의 첫 만남이 그려졌다. 박시우는 실루엣으로 등장할 때부터 부모들의 눈길을 끌었다. 부모들은 “예쁘다”, “누구 딸이지?”라며 궁금해했다.

주인공이 박남정의 딸 박시우로 밝혀지자 “박남정 씨 성공했네!”라는 목소리가 나왔다.

시간 낭비가 싫다는 박시우는 바쁜 자기관리 일정을 언급했다. 일상을 일본어와 영어 공부로 보내고, 매일 러닝 10km을 뛰는 알찬 일정으로 연애할 시간이 거의 없었다고 털어놓았다.

또한 박시우는 동시에 다섯 개 대학교에 합격한 ‘입시 5관왕’이라는 사실이 공개돼 현장을 놀라게 했다. 박남정은 “일본어 자격증을 따기도 했다”고 자랑했다.

'내 새끼의 연애2'에 새 입주자로 등장한 박남정 둘째 딸 박시우. E채널

그러자 김성주는 “메기로 민국이 나와야 되겠는데?”라고 웃음을 자아냈다.

박시우는 “처음 보면 차갑고 다가가기 어려워 보인다”는 말을 듣지만 "좋아하는 사람 앞에서 뚝딱거린다"고 자신을 소개했다. 연애하고 싶은 마음은 항상 가지고 있지만 마음처럼 되지 않는다고.

그는 이번 방송에서 “잘 맞는 사람을 만나서 설렘을 느끼고 싶다”고 바람을 전했다.

'내 새끼의 연애2'는 부모가 직접 개입할 수 없는 자녀의 연애를 관찰하는 콘셉트의 프로그램이다.

한편 박남정은 1989년 ‘널 그리며’의 ‘ㄱㄴ춤’으로 전국적인 인기를 받았다. 이후 1999년 허은주와 결혼 후 슬하에 딸 2명을 두고 있다. 장녀 박시은은 그룹 ‘스테이시’ 멤버로 활동 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지