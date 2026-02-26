“부모님과 같이 나눔 실천해요”…락앤락, 세대 통합형 봉사활동 전개

글로벌 생활용품 기업 락앤락은 임직원과 그들의 자녀가 함께 참여하는 봉사활동 ‘락앤락과 함께하는 용기, Generation to Generation’ 전개로 나눔의 선순환에 나섰다고 26일 밝혔다.

락앤락 임직원과 자녀들은 지난 25일 밀알복지재단이 운영하는 굿윌스토어 밀알도봉점에서 장애인 근로자의 다양한 업무를 지원하고, 기증 물품 분류에서 진열·판매에 이르는 전 과정을 체험했다. 기증품 판매 수익으로 장애인의 자립을 지원하는 굿윌스토어에 락앤락은 2019년부터 정기적으로 물품을 기부해왔다.

락앤락의 기부 물품은 장애인 근로자들이 직접 분류·판매하는 과정을 거치므로 장애인 일자리 창출 기여 역할도 한다. 장애인의 경제적 자립과 삶의 질 향상에 이바지한 공로를 인정받아 락앤락은 지난해 12월 자랑스러운 한국장애인상 보건복지부 장관 표창도 받았다.

락앤락 CHRO 안성일 전무는 “임직원과 자녀가 함께한 첫 봉사활동으로 기업과 가족이 하나 되어 사회적 가치를 실천했다는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “‘락앤락과 함께하는 용기’가 세대를 잇는 사회공헌 활동으로 자리매김해 나눔과 지속가능성의 가치가 다음 세대까지 계속 이어지길 바란다”고 말했다.

락앤락은 ‘락앤락과 함께하는 용기’ 사업을 글로벌로 전개하며 장애인과 한부모 가족 등 취약계층을 지속적으로 지원하고 있다.

지난해 3월에는 국제 여성의 날을 맞아 한국과 베트남의 한부모 가족에게 생활용품을 후원했으며, 베트남 홍수 피해 지역에는 구호물품을 지원했다. 몽골 사막화 지역에 ‘락앤락의 숲’을 조성해 기후 난민의 삶의 터전 복원과 경제활동 기반 마련에도 힘쓰는 등 전 세계 어려운 이웃을 돕기 위한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

