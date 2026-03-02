“사람의 영혼이 갇혔나”…‘인면견, 인면묘’ 등장에 발칵 뒤집힌 세상, 알고 보니 뇌의 착각

합성 논란의 중심에 선 주인공은 미국 뉴햄프셔주에 사는 반려견 ‘요기’다. 시츄와 푸들 사이에서 태어난 이 작은 생명체는 보는 이들의 눈을 의심케 한다. 깊게 패인 눈 모양과 사람의 것과 똑 닮은 갈색 눈동자, 그리고 유난히 붉고 도톰한 입술 라인은 흡사 사람의 얼굴을 그대로 옮겨놓은 듯한 착각을 불러일으킨다.

“처음엔 합성인 줄 알았다”…사람의 이목구비를 쏙 빼닮아 전 세계를 놀라게 한 인면견 ‘요기’. reddit 캡처

처음 온라인에 사진이 공개됐을 때만 해도 대중의 반응은 냉담했다. “조잡한 포토샵이다”, “AI가 그려낸 불쾌한 이미지다”라는 비아냥이 쏟아졌다. 하지만 주인이 직접 공개한 영상 속에서 요기가 눈을 깜빡이고 혀를 내미는 순간, 의심은 경악으로 바뀌었다. 조작의 흔적을 찾으려던 누리꾼들은 오직 유전적 우연만이 만들어낼 수 있는 이 생소한 생김새 앞에 굴복할 수밖에 없었다.

■ 요기만이 아니다…인도네시아를 발칵 뒤집은 ‘인면 고양이’

인도네시아 마을을 공포에 떨게 했던 인면 고양이. 요기와는 또 다른 서늘한 아우라를 풍긴다. 온라인 커뮤니티

사람을 닮은 동물의 등장은 요기만이 아니다. 인도네시아의 한 마을에서도 이와 유사한 사건이 발생해 발칵 뒤집히기도 했다. 사람의 이목구비를 쏙 빼닮은 고양이가 발견되자 마을 전체가 공포에 휩싸였고, 결국 경찰까지 출동해 “단순한 기형일 뿐”이라고 수습하며 소동은 일단락됐다.

당시 공개된 고양이는 요기보다 훨씬 더 날카롭고 서늘한 눈매를 지니고 있어, 현지에서는 “영적인 존재가 깃들었다”는 괴이한 소문까지 퍼질 정도였다. 개와 고양이라는 서로 다른 종에서 나타나는 이 이례적인 공통점은 대중에게 설명하기 힘든 전율을 선사하며 온라인을 뜨겁게 달구는 단골 소재로 자리 잡았다.

■ 왜 우리는 이 얼굴에 소름 돋을까…뇌가 만든 ‘착각’

전문가들은 이 현상을 ‘파레이돌리아(Pareidolia)’라고 설명한다. 모호한 현상이나 사물에서 익숙한 사람의 얼굴을 찾아내려는 뇌의 본능적인 착각이다. 요기와 같은 단두종은 얼굴이 평평해 이목구비가 한눈에 들어오고, 여기에 사람의 피부색과 흡사한 털 배치가 맞물리면서 뇌가 ‘사람’으로 판독한다는 분석이다.

특히 사진을 찍는 각도와 정돈된 미용 상태가 이러한 착시를 극대화한다. 실제로 카메라를 살짝 비껴가면 평범한 강아지의 얼굴이 나타나지만, 정면을 응시하는 순간 터져 나오는 인면견의 아우라는 여전히 강력하다. 과학적 설명을 넘어서는 이 기묘한 생동감은 여전히 논란의 불씨를 지피며 독자들의 시선을 붙잡고 있다.

■ “내 눈엔 천사”…주인의 반전 사랑과 누리꾼 반응

세상의 비명이 무색하게도, 요기의 주인 샹탈 데자르댕(Chantal Desjardins)은 “사진 각도 때문에 유독 사람처럼 보일 뿐, 실제로는 세상에서 가장 애교 많은 강아지”라며 무한한 애정을 드러내고 있다. “내 눈엔 그저 귀여운 아기”라는 주인의 담담한 반응은, 기괴함에 떨던 대중에게 또 다른 의미의 반전을 선사한다.

각도를 살짝 비틀면 영락없는 귀여운 반려견의 모습이다. 주인의 눈에는 그저 사랑스러운 가족일 뿐이다. 유튜브 The Red Phoenix 영상 캡처

누리꾼들의 반응은 실시간으로 타오르는 중이다. “포토샵인 줄 알았는데 고양이 사례까지 보니 소름 돋는다”, “밤에 마주치면 비명 지를 듯”, “주인은 매일 아침 사람과 눈이 마주치는 기분일 것 같다” 등 공포를 띠는 내용이 지배적이다.

예측 불가능한 자연의 장난이 만들어낸 괴상한 얼굴들. 우리는 이들의 얼굴에서 동물의 순수함이 아닌, 어쩌면 우리 자신과 닮은 이상한 거울을 마주하고 있는지도 모른다. 오늘 밤, 당신의 반려견이 당신을 빤히 응시한다면 그것은 과연 어떤 의미일까.

