선예 근황 공개 "첫째 벌써 중학생…삼시세끼 해먹여"

선예가 '신상출시 편스토랑'에 출연한다.

27일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에는 야심 차게 출사표를 던진 신입 편셰프가 등장한다.

선예. KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 제공

그 주인공은 대한민국 레전드 걸그룹 원더걸스 리더 선예다.

스페셜MC 김용빈은 선예의 등장에 "그 시절엔 저도 '텔미' 춤을 췄다. 그 정도로 좋아했다"고 팬심을 고백한다.

이연복 셰프는 "요리는 잘하는지"라고 묻는다.

이에 선예는 조심스레 "노래를 안 했으면 식당을 했을지도 모르겠다"고 해 관심을 모은다.

선예는 "딸 셋을 키우고 있는데 제 손으로 삼시 세끼 직접 해 먹이고 있는 정도"라고 덧붙인다.

선예는 "첫째가 벌써 중학생이다. 중딩 맘이다"라고 하며 웃는다.

이어 VCR에서는 주부 14년 차이자 딸 셋 맘 선예의 요리 실력이 최초로 공개된다.

선예는 빠른 손놀림으로 척척 요리하고 눈대중으로 간을 기가 막히게 잡는 한편, 요리의 기본이 되는 조미료들은 직접 만들어 먹는다고 해 이목을 집중시킨다.

선예는 "만 24살에 결혼해서 캐나다에 가서 살았다"며 "요리책들을 싸 들고 캐나다에 가서 직접 다 해 보고 많은 시행착오를 겪으며 나만의 레시피를 만들었다"고 회상한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지