"엄마 닮았습니다" 이문식의 훈남 아들 등장…시청자들 “웃을 때는 아빠 닮았다”

배우 이문식의 아들이 잘생긴 외모로 화제를 모았다.

tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애2' 방송화면 캡처

지난 25일 첫 방송된 tvN STORY·E채널 ‘내 새끼의 연애2’에서는 배우 이문식의 아들 이재승이 모습을 보였다.

‘내 새끼의 연애2’는 궁금한 자녀의 연애를 부모의 시선으로 함께 지켜보는 연애 예능 프로그램이다. 이문식을 비롯해 가수 윤민수와 박남정, 방송인 이성미, 배우 최재원, 축구 감독 신태용 등이 부모로 출연했다.

tvN STORY·E채널 ‘내 새끼의 연애2’ 방송화면 캡처

이날 방송에서 누구의 아들인지 알려지지 않은 채 등장한 이재승은 단정한 외모로 패널들의 시선을 사로잡았다. 이성미는 “잘생긴 것 보니까 이문식씨 아들은 아닌 것 같다”고 말했고, 진행자 김성주는 “신태용 감독 아들 같다”고 추측해 웃음을 자아냈다.

이후 이재승이 이문식의 차남으로 밝혀지자 스튜디오는 놀라움에 휩싸였다. “딴판이다”, “훈남이다”, “너무 잘 컸다”는 반응이 이어졌고, 김성주는 “친아들이냐”고 농담을 던졌다. 이에 이문식은 “엄마를 닮았다. 그럼 이해되지 않나”라고 받아쳐 웃음을 더했다. 공개된 부자 사진에서는 웃는 모습이 닮았다는 반응도 나왔다.

tvN STORY·E채널 ‘내 새끼의 연애2’ 방송화면 캡처

이재승은 자기소개에서 “취미는 풍경 사진 촬영이다. 예쁜 풍경을 보면 마음이 편해져 그 순간을 카메라에 담고 싶다”고 말했다. 또 “연애할 때 가장 감성적인 편이다. 사랑이 깊어질수록 제 모든 걸 주려고 한다. 꽃도 선물하고 손편지도 자주 쓴다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

방송 이후 시청자들은 “웃을 때는 아빠 닮았다”, “훈훈하다” 등 다양한 반응을 보이며 관심을 나타냈다.

