김철우·장세일 군수, 與 예비후보심사 ‘적격’…전남 현직 3명 모두 통과

6월 3일 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 실시한 예비후보 자격심사에서 김철우 보성군수와 장세일 영광군수가 재심사 끝에 적격 판정을 받았다.

26일 더불어민주당 전남도당에 따르면 중앙당 최고위원회는 25일 예비후보 자격 정밀심사 대상에 올랐던 김 군수와 장 군수 등 현직 군수 2명에 대해 적격 결정을 내렸다.

더불어민주당 전남도당 로고. 민주당 제공

이에 따라 앞서 정밀심사 대상에 포함됐던 현직 군수 3명 모두 예비후보 자격을 회복해 등록이 가능해졌다. 앞서 김한종 장성군수는 중앙당에 제기한 이의 신청이 받아들여지면서 적격 판정을 받은 바 있다.

도당 공천관리위원회는 정밀심사 대상자 82명을 심사해 이 중 72명을 적격 의견으로 중앙당 최고위원회에 보고했다. 최고위원회는 이 가운데 62명에 대해 적격 판정을 내리고 10명은 반려했다.

도당 공천관리위원회는 반려된 10명을 포함해 총 20명에 대해 재심사를 진행할 계획이다. 최종 심사 결과는 이르면 3월 초 나올 전망이다.

