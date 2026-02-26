봄바람 따라 걷는 ‘동네 한바퀴’…날 풀리자 웰니스 워킹 아이템 인기

포근한 기온과 함께 봄기운이 완연해지면서 야외 활동을 준비하는 움직임이 분주하다. 특히 겨우내 실내에 머물렀던 운동의 무대도 다시 야외로 옮겨가는 추세다. 그 중에서도 ‘걷기’는 별도의 장비나 비용 부담 없이 바로 시작할 수 있고, 부상 위험도 비교적 낮아 누구나 즐길 수 있는 대표적인 유산소 운동으로 꼽힌다. 최근에는 걷기를 단순한 운동이 아닌 일상 속 건강습관인 ‘웰니스(Wellness)’ 활동으로 인식하는 사람들이 늘면서, 하나의 라이프스타일 트렌드로 정착하고 있다.

◆ 걷는 즐거움 선사…르무통 ‘메이트(Mate)’

신발 한 켤레로 시작할 수 있다는 점은 ‘걷기 운동’의 가장 큰 매력이다. 하지만 몸을 온전히 지탱하는 만큼, 발의 부담을 최소화하는 제품 선택이 무엇보다 중요하다. 르무통 ‘메이트(Mate)’는 메리노 울 소재를 적용해 보행 시 편안함과 쾌적함을 동시에 고려한 걷기 편한 신발로 주목받는 제품이다. 소재 특유의 부드러운 촉감과 유연한 신축성은 발을 자연스럽게 감싸주고 가벼워 장시간 야외 활동에 적합하다.

르무통에 따르면, ‘메이트’는 발에 닿는 소재부터 아웃솔 설계까지 보행 시 피로도를 최소화하는 데 초점을 맞췄다. 메리노 울 특유의 흡습성과 통기성은 발 내부의 열과 습기를 효과적으로 조절하고 사계절 내내 쾌적한 착용감을 유지하는 데 도움을 준다.

◆ 편안한 워킹을 위한 K2 ‘프레스트 그래픽 반팔 티셔츠’

K2 ‘포레스트 그래픽 반팔 티셔츠’는 걷기 운동 시 편한 착용감으로 주목받고 있다. 자연 친화적 소재를 적용한 라이프스타일 라인 제품으로 가벼운 야외 활동은 물론 일상에서도 부담 없이 착용할 수 있도록 캐주얼한 디자인과 기능성을 갖췄다.

해당 티셔츠는 우수한 통기성과 흡습 발산성 기능으로 쾌적한 착용감을 유지하며 잦은 세탁에도 변형이 적어 내구성이 뛰어난 편이다. 심플한 디자인으로 일상과 가벼운 아웃도어 활동에 두루 활용하기 좋다.

◆ 산책 시 가볍게 들기 좋은 락앤락 ‘슬로 듀얼 오프닝 텀블러’

걷기 운동을 할 때 텀블러를 휴대하는 이들이 많다. 락앤락 ‘슬로 듀얼 오프닝 텀블러’는 듀얼 오프닝 설계를 적용해 실용성과 편의성을 강화한 제품이다. 좁은 상단 입구는 음료가 한 번에 쏟아지는 것을 방지해 안정적인 음용이 가능하며, 지름 7.3cm의 넓은 입구는 얼음 투입이 쉽고 내부 세척이 용이하도록 설계됐다.

손잡이가 연결된 탑핸들 디자인으로 휴대가 간편하고, 스크류 캡 형태의 뚜껑을 적용해 밀폐력을 높였다. 특히 파우더 코팅 처리된 바디는 스크래치와 마모에 강해 야외 활동 시 활용도가 높다. 700ml의 넉넉한 용량과 이중 단열 진공 구조를 갖춰 최대 26시간 보냉(10℃ 이하), 8시간 보온(50℃ 이상)이 가능해 장시간 활동에도 음료 온도를 안정적으로 유지할 수 있다.

◆ 햇빛 차단 기능에 데일리 스타일을 더한 MLB '베이직 스포티브 언스트럭쳐 볼캡'

봄철 가벼운 산책 시 햇빛을 차단해 줄 모자도 주목받고 있다. MLB 모자는 이마 형태, 모자 깊이, 사이즈, 챙 길이 등 디테일한 요소를 고려해 다양한 스타일에 자연스럽게 어울리도록 디자인한 것이 특징이다.

MLB 모자 라인업 중 ‘베이직 스포티브 언스트럭쳐 볼캡’은 가벼운 착용감과 휴대성이 강점으로, 운동 시 부담 없이 활용하기 좋다. UV 차단과 발수 기능을 갖춰 야외 활동 시 실용성을 높였다. 화이트, 블랙 등 데일리 스타일링에 무난한 컬러 구성으로 워킹룩을 완성하는 아이템으로 활용도가 높다.

업계 관계자는 “걷기 운동은 누구나 쉽게 시작할 수 있는 운동으로 일상생활 습관처럼 정착해 나가는 분위기가 있다”라며 “편안한 보행 경험을 중시하는 소비 트렌드에 맞춰 워킹 용품 시장 역시 꾸준한 성장세를 보일 것”이라고 말했다.

