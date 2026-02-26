아모레퍼시픽, ‘2026 밋유어뷰티 클래스’ 참여기관 모집

아모레퍼시픽이 다음세대재단, 사랑의열매 사회복지공동모금회와 함께 청소년의 건강한 미의식과 긍정적 자기인식 형성을 돕는 ‘밋유어뷰티 클래스’에 참여할 교육기관을 모집한다고 26일 밝혔다.

‘밋유어뷰티 클래스’는 청소년들이 획일적인 미의 기준을 넘어 자신만의 아름다움을 발견할 수 있도록 돕는 아모레퍼시픽의 사회공헌 캠페인이다. 사회적으로 통용되는 미의 기준을 다른 시각으로 바라보고, 자기 자신을 다양한 방식으로 표현하는 경험을 통해 청소년들이 나다운 아름다움을 발견할 수 있게 돕는다. 2024년 캠페인 시작 이후, 전국에서 2,300여 명의 청소년과 800여 명의 시민이 참여하며 아름다움에 대한 시선을 외모 중심이 아닌, 자신과 타인을 이해하는 관점으로 확장하는 변화를 만들어왔다.

2026년 상반기 프로그램은 서울·경기 지역 초등학교 5~6학년, 중학교 1학년 및 해당 연령대 청소년을 대상으로 운영되며, 총 4회차 참여형 프로젝트 교육으로 구성했다. 교육은 3월부터 6월 사이 진행될 예정이며, 미디어 속 왜곡된 미의 기준을 비판적으로 읽어내는 미디어 리터러시 교육을 시작으로 자기 탐색 활동, 나만의 아름다움 표현, 서로를 바라보는 관점을 확장하는 협력 활동 등 단계별 과정으로 이루어진다. 프로그램은 프로젝트 교육 전문 비영리스타트업 프로젝트플래닛이 운영한다.

2026년 하반기에는 외모나 신체적 특징, 성장 배경 등의 차이로 인해 차별이나 또래 집단내 소외를 경험한 취약계층 아동·청소년을 대상으로 장기적인 미의식 교육을 집중 운영할 계획이다. 깊이 있는 지원을 통해 자기 긍정 경험을 확대하고, 자아존중감 강화를 체계적으로 지원하는 한편, 다양한 교육·돌봄 현장에서 활용할 수 있는 보급형 커리큘럼과 운영 가이드를 개발할 계획이다. 나아가 인공지능(AI) 기술이 일상화된 환경 속에서 새롭게 제기되는 미의식 관련 이슈를 주제로 한 프로그램을 준비 중이며, AI 시대의 건강한 미의식에 대해 함께 고민하는 자리를 마련할 예정이다.

한편, ‘밋유어뷰티’ 캠페인은 올해부터 △미의식 교육(Class)과 더불어 자기 이해를 진로 탐색으로 확장하는 △멘토링(Mentoring), 뷰티·웰니스 크리에이터 양성을 통해 라이프 영역까지 연결하는 △아카데미(Academy) 구조로 확장된다. 청소년의 미의식 형성이 정서적 성장에 머무르지 않고, 진로와 삶의 방향으로 연결되는 지속가능한 사회공헌 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.

2026년 ‘밋유어뷰티 클래스’ 참여를 희망하는 교육기관은 3월 14일까지 온라인 신청 가능하며, 신청서 검토 및 일정 조율을 거쳐 참여 여부가 확정된다. 자세한 내용은 밋유어뷰티 웹사이트에서 확인할 수 있다.

