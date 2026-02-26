“나훈아보다 많이 받기도”…박영규, 80년대 전성기 시절 수입 ‘깜짝’

배우 박영규가 1980년대 후반 전성기 시절 가수 나훈아를 뛰어넘는 개런티를 받았다고 밝혀 화제를 모았다.

박영규는 지난 25일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’의 ‘쇼! 자기 중심’ 특집에 황재균, 유희관, 노민우와 함께 게스트로 출연했다.

이날 박영규는 1980년대를 회상하며 “당시에는 방송 출연료만으로는 큰돈을 벌기 어려웠다”며 “내가 노래를 좀 하지 않나. 그런데 인기가 많아지니 대형 업소에서 섭외가 많이 들어왔다”고 운을 뗐다.

그는 “나훈아씨와 함께 무대에 선 적도 있는데, 내가 그분보다 개런티를 더 받은 적도 있었다”고 말했다. 이어 “1988~1989년 한 업소와 한 달 계약을 맺고 5000만원을 받았다”며 “하루에 10~12곳을 돌며 노래했다”고 덧붙였다. 당시 압구정 아파트 시세가 1억원 수준이었다는 설명도 함께 전해졌다.

박영규는 나훈아와의 일화도 공개했다. 그는 “무대를 마친 나훈아씨가 내 공연을 보고 배우가 어떻게 노래를 그렇게 잘하냐고 하셨다”며 “그때 더 친해졌으면 좋았을 텐데 기회를 놓쳐 아쉽다. 형, 한 번 보고 싶다”고 영상편지를 남겼다.

이야기를 들은 유희관은 “그럼 지금 그 돈이 다 어디로 갔냐”고 물었고, 김구라는 “네 번 결혼하셨다. 사랑을 공짜로 하겠냐”고 말해 웃음을 자아냈다. 김국진도 “아무리 커도 네 조각으로 나누면 조그맣다”고 거들었다.

박영규는 1983년 첫 결혼 후 세 차례 이혼을 겪었고, 2019년 25세 연하의 아내와 네 번째 결혼을 했다. 최근 살림하는 남자들에 출연해 아내와의 일상을 공개하기도 했다.

또한 그는 의붓딸이 육군사관학교에 합격했다가 이후 한국외국어대학교 공대에 합격해 입학을 앞두고 있다고 전하며 “아내에게 딸 잘 키워주겠다고 한 약속을 지킨 것 같아 뿌듯하다”고 덧붙였다.

