‘관광명소’ 태국 여행에서 벌어진 韓가족 비극…40대 아빠 익사

태국 남부 관광지인 끄라비의 라일레이 비치 앞바다에서 한국인 관광객이 익사했다. 더타이거닷컴 갈무리

태국 남부 관광지인 끄라비의 라일레이 비치 앞바다에서 한국인 관광객이 자녀와 함께 물놀이를 하던 중 숨지는 사고가 발생했다.

24일 태국 매체 더 타이거(Thaiger)에 따르면 사고는 22일 오후 3시경 신고 접수 후 국립공원 관리원이 출동하면서 확인됐다.

구조된 48세의 한국인 남성 이모 씨는 현장에서 의료진의 응급처치를 받으며 병원으로 급히 옮겨졌지만, 이송 도중 사망했다.

부검 결과 사인은 익사로 확인됐으며, 유족 측은 사망원인에 대해 추가적인 의의를 제기를 하지 않은 것으로 알려졌다. 현재 시신은 끄라비 병원에 안치돼 있다.

가족은 끄라비의 아오낭 지역에 숙소를 잡고 롱테일 보트를 이용해 라일레이 비치로 이동한 것으로 전해졌다. 사고 당시 그는 자녀와 함께 해변 앞바다에서 수영을 하고 있었다.

한 외국인 목격자는 그는 이씨가 물 밖으로 올라온 뒤 약 15분이 지나서 의료진이 도착했다고 ‘워크포인트 뉴스’에 주장했다. 또 해변 이용객과 일부 공원 관리원이 먼저 심폐소생술을 시도했다고 전했다.

라일레이 비치는 끄라비를 대표하는 관광 명소 중 하나로 알려져 있지만, 최근에도 관광객 관련 사고가 발생했다. 지난 1월에는 영국인 관광객이 패러글라이딩 중 낙하산이 절벽 바위와 나무에 얽혀 부상을 입은 사건이 있었다.

