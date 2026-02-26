갤럭시 언팩 찾은 ‘케데헌 엄마’…”삼성은 전통과 미래 연결하는 특별한 다리”

전 세계를 강타한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 매기 강 감독이 삼성전자의 갤럭시 신제품 공개 행사에 모습을 드러냈다.

메기 강 감독이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 ‘팰리스 오브 파인 아트’에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사를 찾았다. 언팩 취재단

강 감독은 삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 ‘팰리스 오브 파인 아트’에서 개최한 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사에 크리에이티브 자문으로 참여해 무대를 연출했다.

강 감독은 기획 단계부터 초청장 기획, 무대 연출 요소, 발표 메시지 구성 등 언팩 행사의 전반적인 스토리텔링 과정에 깊이 관여한 것으로 전해졌다. 특히 새롭게 공개된 혁신 기술을 관객이 쉽게 공감할 수 있도록 연출하는 데 주안점을 뒀다. 기술 자체를 넘어 해당 기술이 사용자의 일상에 어떤 편의성을 가져다주는지를 효과적으로 전달하기 위해 발표 메시지를 다듬었고, 준비 과정에서 오프라인 워크숍을 통해 스토리 구성 방향과 제작 요소를 긴밀하게 논의한 것으로 알려졌다.

삼성전자와 매기 강 감독의 인연은 지난해부터 이어져 왔다. 삼성전자는 지난해 미국 뉴욕에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2025’의 티징 콘텐츠에서 케이팝 데몬 헌터스의 인기 캐릭터인 까치 ‘서씨’와 호랑이 ‘더피’를 활용해 협업을 진행한 바 있다.

삼성전자 모바일경험(MX)사업부 익스피리언스마케팅그룹 김승연 상무는 이번 협업의 배경에 대해 “갤럭시 언팩을 통해 삼성의 최신 혁신 기술이 사용자에게 좀 더 유용하고 친근하게 다가가기를 기대한다”며 “지난해 넷플릭스와의 파트너십이 인연이 돼 당사가 추구하는 메시지와 언팩 행사의 전반적인 여정을 섬세히 담아내고자 했다”고 설명했다.

강 감독은 “삼성은 전통과 미래를 연결하는 특별한 다리 역할을 하고 있다”며 “언팩 또한 단순한 제품 발표를 넘어 규모, 에너지, 기술 혁신을 대하는 사람들의 태도까지 하나의 문화적 영감으로 느껴졌다”고 전했다.

