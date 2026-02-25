이상휘 국회의원 "TK통합에 원칙적으로 찬성, '절윤'해야"

이상휘 국회의원(국민의힘, 포항남·울릉)은 25일 "민생의 어려움과 정치불신이 대표적인 설 민심이었다"며 "포항은 철강을 기반으로 인공지능(AI)과 결합한 미래신산업으로 발전할 잠재력이 높고 이를 위해 총력전을 펼쳐야 한다"고 강조했다.

이 의원은 이날 포항시청 브리핑룸에서 가진 기자 간담회를 통해 "대구·경북 통합에 찬성하며 광주·전남 통합을 빨리 따라잡기 위해 대구·경북 의원이 한데 힘을 모아야 한다"고 말했다

이상휘 국회의원은 25일 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 지역 발전을 위한 평소 소신을 밝히고 있다.

그는 대구경북행정통합 관련, "찬성과 반대 의견을 존중하지만 포항을 중심으로 한 대구경북의 고립을 극복하기 위해서는 일단 길을 나서는 것이 중요하다"며 "단일대오로 단결해 미래를 담보할 수 있는 통합은 반드시 실현돼야 하며, 부족한 부분은 보완해 나가면 될 것"이라고 말했다.

또 "통합은 대구·경북에 필요한 길"이라며 "우리가 단일 대오로 나가지 못했다는 점에서 아쉽다. 광주·전남에 5조를 쏟아 붓고 공공기관을 다 이전하면 그 책임은 누가 지느냐"고 역설했다.

윤석열 전 대통령이 당선된 뒤 대통령직인수위원회 정무2팀장을 지낸 그는 '절윤'(윤석열 전 대통령과의 절연)과 관련한 질문에 "내가 윤석열 정부 탄생에 일등공신이라고 할 수 있지만 계엄에 대한 사과가 필요하다고 생각한다"며 "정치로 풀어야 할 일을 왜 총칼을 쓰느냐"고 잘라 말했다.

이어 "이 나라는 윤석열의 나라가 아닌 국민의 나라"라며 "정치는 확장성이 있어야 하고 그런 의미에서 절윤, 즉 과거와 단절해야 한다"고 재차 강조했다.

이 의원은 지방선거 공천 등과 관련해서는 "공천은 인사와 같아서 결과를 놓고서는 불협화음이 날 수 밖에 없다"면서도 "포항 남울릉당협은 국회의원 개인의 것이 아니다"고 힘줘 말했다.

또 "포스코와 포항지역은 융합과 소통을 통해 원만한 상생관계를 가속화하고 있다"며 이같이 밝혔다.

