이강덕 “경북도 해명 사실 아냐, 세 번째 1:1 토론 제안”

“경북도의 해명은 사실이 아닙니다.”

이강덕(사진) 국민의힘 경북도지사 예비후보는 25일 경북도가 자신의 ‘대구·경북 통합특별법안이 전남·광주 통합특별법안에 비해 특례와 지원 수준이 전반적으로 낮아 사실상 27전 27패 수준’이라는 주장에 대해 설명자료를 내고 “사실이 아니다”고 반박한 것과 관련, “경북도의 해명이야말로 사실과 다르다”고 재반박했다.

이 예비후보는 “경북도의 해명에는 정작 핵심 쟁점이 빠져 있다”며 “인공지능(AI), 반도체, 산업전환에 대한 국가재정지원, 모빌리티 산업 특례 등 경북의 미래 산업 경쟁력을 좌우할 중대한 조항 가운데 경북에 불리한 내용은 일체 언급하지 않았다”고 지적했다.

이어 “일부 반박 내용은 본질과 무관한 유사 조문 몇 가지를 나열하며 마치 동일한 수준의 법안인 것처럼 과대 포장하고 있다”며 “이는 도민의 눈과 귀를 흐리는 ‘눈 가리고 아웅’식 해명에 불과하다”고 덧붙였다.

이 예비후보는 “경북도 공무원 뒤에 숨어 도민을 현혹하는 반박자료를 낼 것이 아니라, 공개 토론의 장에서 법안 조문을 놓고 정확히 토론하면 될 일”이라며 “누가 도민을 왜곡하고 있는지, 어떤 법안이 더 밀도 있고 실질적인 지원 근거를 담고 있는지 도민 여러분께서 직접 판단하실 수 있도록 해야 한다”고 강조했다

그러면서 이철우 경북도지사를 향해 세 번째 1:1 공개 토론을 제안했다.

사진=이강덕 페이스북 캡처

그는 “저는 법안의 구체적 문제점을 지적하기 이전부터 경북도지사께 1:1 공개 토론을 요청했다”며 “법안에 문제가 없다고 자신한다면 지금이라도 공개 토론에 즉각 응하라”고 촉구했다.

그는 지난 2월 12일 국민의힘 경북도당 기자간담회에서 이 지사와의 1:1 공개 토론을 제안하며 답변을 기다리겠다고 밝혔다.

이후 별다른 답변이 없자 15일 다시 한 번 공개 토론을 정식으로 요청했지만, 이에 대한 회신도 없었다고 설명했다.

또 “국민의힘 지도부는 민주당의 이간계로 대구·경북 행정통합이 불발됐다는 입장을 밝혔고, 원내대표 역시 대구·경북 법안이 전남·광주 법안에 비해 부족한 점이 있다고 인정했다”며 “그런데도 경북도는 왜 자신들의 과오를 되돌아보기보다 선거를 앞둔 시점에 경북도지사 후보인 저를 지목해 공세를 펴는지 도무지 이해할 수 없다”고 비판했다.

아울러 그는 경북도 공무원의 정치적 중립 의무 위반 및 선거 개입 소지가 있다고 지적하며 “결코 묵과하지 않겠다”고 밝혔다.

