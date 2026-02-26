새해 첫날 소방헬기서 태어난 아기

뉴스1

새해 첫날 제주에서 경남 창원으로 이송되던 소방헬기 안에서 태어난 아기가 약 2개월간의 치료를 마치고 건강한 모습으로 퇴원했다.

성균관대학교 삼성창원병원은 소방헬기 안에서 태어난 김하늘 양이 신생아 집중 치료를 마치고 25일 오전 퇴원했다고 밝혔다.

지난달 1일 하늘 양의 어머니 A씨는 진통 전 양수가 새는 ‘조기 양막 파열’ 증세를 보여 응급 수술이 필요한 상황이었다.

이에 의료진은 제주에서 창원으로의 긴급 이송을 결정하고 소방헬기를 이용해 A씨를 이송하던 중 기내에서 하늘이가 태어났다.

임신 30주 만에 체중 1.98㎏로 태어난 하늘이는 삼성창원병원 신생아 집중 치료 지역센터에서 치료를 받아왔다.

약 2개월간의 치료와 관리 끝에 하늘이는 체중이 4.2㎏까지 늘며 건강하게 성장해 이날 가족의 품으로 돌아갔다.

삼성창원병원 소아청소년과 김영돈·강동완 교수는 “긴박했던 이송 과정과 조산이라는 어려운 상황이었지만, 의료진이 24시간 아기의 상태를 면밀히 관찰해 적극적인 치료를 이어간 결과 안정적으로 회복할 수 있었다”며 “의료진을 믿고 치료에 함께해 준 보호자에게 감사드리고, 아이가 앞으로도 건강하게 성장하길 바란다”고 말했다.

