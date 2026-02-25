다카이치, 고액 선물 논란에 “합법적 지출”

다카이치 사나에 일본 총리가 전임자들이 겪었던 ‘정치와 돈’ 문제의 수렁에 빠져들었다.



다카이치 총리는 25일 참의원(상원)에서 열린 각 당 대표 질문에서 최근 자민당 소속 총선 당선자에게 ‘카탈로그 기프트’를 배포한 사실을 인정했다. 카탈로그 기프트는 수령자가 원하는 물품을 골라 받을 수 있도록 만든 책자 형태의 선물이다. 다카이치 총리 사무소 비서가 당선자 측을 일일이 방문해 이를 전달했다고 전날 슈칸분슌(주간문춘) 등이 보도하면서 논란이 됐다.

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

다카이치 총리는 이날 입헌민주당 다나부 마사요 간사장으로부터 선물 총액 등을 추궁당하자 “격려의 마음을 담아 향후 의정활동에 도움이 되기를 바라며 전달했다”며 “상품 가격과 수수료, 배송비, 소비세를 포함해 1인당 약 3만엔(약 27만6000원)이며, 총 315인분”이라고 답했다.



그는 다만 자신이 지부장을 맡고 있는 “나라현 제2선거구 지부의 정치자금으로 (비용을) 지출했다”며 “법령상 문제가 없다”고 항변했다. 정당 지부 차원의 기부이므로 ‘개인’이 정치인에게 금전 등을 기부하는 행위를 금지한 정치자금규정법에 저촉되지 않는다는 해명이다. 자신의 엑스(X)를 통해서도 “(세금으로 지원되는) 정당교부금은 일절 사용하지 않았다”고 밝혔다.



앞서 기시다 후미오 전 총리는 자민당 파벌 비자금 파문 등에 책임을 지고 물러났고, 이시바 시게루 전 총리는 초선 의원 15명에게 10만엔 상당 상품권을 배포한 사실이 드러나 사과한 바 있다. 중도개혁연합 오가와 준야 대표가 “‘다카이치 총리, 당신도인가’가 될 수 있다”며 공세를 예고한 가운데, 자민당 내에서도 “너무 경솔했다. 정권 운영에 타격은 피할 수 없다”는 우려가 나온다고 TBS방송이 전했다.

