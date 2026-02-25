與, 경험칙 문구 등 막판 수정… 강경파 “누더기 법” 반발

더불어민주당이 25일 ‘법왜곡죄’(형법 개정안) 본회의 상정을 앞두고 막판 진통을 겪었다. 당 안팎에서 개정안 1호·3호에 대한 위헌 논란이 지속적으로 제기된 영향으로 보인다. 민주당은 이날 오후 의원총회를 열고 위헌 논란이 제기된 두 조항과 처벌 대상을 형사사건으로 좁히는 방향으로 수정해 당론으로 채택했다. 원안 고수를 주장해 온 국회 법제사법위원회 민주당 간사인 김용민 의원은 즉각 “내용도 문제이고 과정이 굉장히 졸속이었다”며 “누더기 법을 만들었다. 당 지도부와 원내대표가 책임져야 한다”고 반발했다.

더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 대화하고 있다. 연합뉴스

◆與 ‘의도적’·‘경험칙’ 두고 고심



민주당은 이날 국회에서 의총을 열고 본회의에 상정할 법왜곡죄 수정 여부를 논의했다. 법왜곡죄는 판검사가 법 적용을 고의로 잘못하거나 증거를 조작하는 경우 10년 이하 징역에 처하게 하는 내용이 골자다.



문제가 된 내용은 1호의 ‘의도적으로’라는 문구와 3호의 ‘논리나 경험칙에 현저히 반하여’라는 문구다. 1호는 판검사가 법령을 의도적으로 잘못 적용한 경우를, 3호는 논리나 경험칙에 반해 범죄사실을 인정한 경우를 각각 처벌 대상으로 삼는다.



일각에서는 이 두 조항이 형사처벌 대상을 분명하게 규정해야 한다는 헌법상 명확성의 원칙에 어긋난다며 위헌이라고 주장한다. 이를테면 판검사의 속마음인 ‘의도’가 불순했는지를 어떻게 객관적으로 증명할 수 있는지가 쟁점이다. 법 자체가 추상적이고 모호한데 어떻게 적용하느냐는 것이다. 이 때문에 일각에선 “궁예의 관심법이냐”는 지적이 제기됐다.

강행 더불어민주당 정청래 대표(가운데)가 25일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이언주 최고위원, 정 대표, 한병도 원내대표. 이재문 기자

법안이 하급심 재판부의 판결에 영향을 미친다는 우려도 있다. 지금은 하급심 법원이 기존 대법원 판례에 도전하는 판결을 내리면 이에 따라 대법원이 시대상에 맞는 판결을 하게 되는 경우가 있는데, 법왜곡죄가 도입되면 이 같은 판사도 수사 대상이 될 수 있다는 것이다. 결국 판사가 기존 판례를 뒤집지 않도록 소극적으로만 판결할 수 있다는 설명이다.



이에 당 정책위원회는 1항과 3항의 후단을 삭제하는 내용의 수정안을 마련한 바 있다. 하지만 김용민 의원 등 강성파가 수용 불가 방침을 고수하면서 의견을 대립해 왔다.



이에 민주당은 지난 22일 의총을 열고 관련 논의를 진행해 법사위 안을 유지하기로 했지만, 이를 ‘당론’으로 채택하기보다 ‘중론’으로만 정리했다. 당시 의총이 검찰개혁 위주로 진행돼 사법개혁은 충분히 논의되지 못한 영향으로 풀이된다. 이후 의원들 사이에서는 “지금의 안을 그대로 유지한다면 본회의 표결에서 찬성표를 누르기 어렵다”는 등 반발이 지속 제기됐고, 24일 의총에서도 원안에 반대하는 의견이 표명되면서 지도부는 수정 여부를 고심해 왔다.



범여권으로 분류되는 조국혁신당이 법안 수정 필요성을 제기한 것도 민주당의 수정안에 영향을 미친 것으로 보인다. 조국 대표는 페이스북에 원안 1호와 관련해 “본회의 상정 전 수정하거나 삭제할 필요가 있다”고 강조했다. 민주당으로선 국민의힘의 필리버스터를 종결시키기 위해 혁신당의 협조 필수적인 만큼 조 대표 의견도 고려할 수밖에 없는 상황이었다.

반발 박영재 법원행정처장을 비롯한 법원장들이 서울 서초구 대법원 청사에서 25일 오후 열린 전국법원장 임시회의에 참석해 국민의례를 하고 있다. 유희태 기자

◆野 “법왜곡죄는 법관 겁박죄”



국민의힘은 법왜곡죄를 ‘법관 겁박죄’라고 규정하며 본회의 처리에 강하게 반발했다. 박성훈 수석대변인은 논평에서 “삼권분립의 원칙을 단숨에 무너뜨리는 이 엄중한 사안을 다수의 힘으로 밀어붙이는 것은 민주적 공당임을 스스로 포기한 것과 다름없다”며 “법왜곡죄는 명확한 기준도 없이 판사와 검사의 목에 처벌이라는 칼날을 들이대는 ‘법관 겁박죄’”라고 주장했다. 박 수석대변인은 “민주당은 지금이라도 사법부를 마음대로 길들이려는 헛된 야욕을 버리고 오만한 속도전을 멈추라”고 촉구했다.



박영재 법원행정처장은 이날 전국법원장회의 인사말에서 “사법부가 신속하고 공정한 재판을 위해 많은 노력을 기울여 왔음에도 여전히 국민의 기대와 눈높이에 미치지 못한 부분이 있다는 현실에 대해 우리 모두 무겁게 인식하고 성찰할 필요가 있다”면서 “현재진행 중인 사법제도 개편 논의에 적극적으로 참여함으로써 국민들로부터 신뢰받는 사법부로 거듭나기 위해 최선을 다해야 한다”고 밝혔다. 사법부는 법왜곡죄 요건이 주관적이어서 명확성 원칙에 반할 뿐 아니라 법관 직무수행을 위축시켜 재판 독립과 국민 기본권 보장 기능에 악영향을 미친다는 입장을 고수하고 있다.

