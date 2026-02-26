백화점·편의점 매출 7개월 연속 성장

지난달 백화점과 편의점 매출이 2025년 7월 이후 7개월 연속 성장한 것으로 나타났다. 백화점은 의류와 명품 판매량이 실적을 견인했고, 편의점은 ‘두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)’ 열풍으로 인한 디저트류 매출 상승의 수혜를 받았다. 반면 대형마트는 설 연휴가 2월로 밀리면서 전년 동월 대비 20% 가까이 줄었다.



산업통상부는 25일 이 같은 내용의 ‘1월 주요 유통업체 매출 동향’을 발표했다. 지난달 국내 주요 26개 유통업체 매출은 전년 동월 대비 4.4% 증가했다. 오프라인 매출은 0.6% 감소했고, 온라인 매출은 8.2% 증가했다.



오프라인 업종 중에서는 백화점과 편의점이 선전했다. 백화점 매출은 2025년 1월 대비 13.4% 증가했고, 편의점은 0.8% 증가했다. 백화점은 겨울의류와 해외 유명브랜드(명품) 판매량 증가가 매출액 상승을 이끌었다. 편의점은 올해 1월 전국을 강타한 ‘두쫀쿠’ 열풍의 수혜를 톡톡히 봤다. 디저트류, 즉석식품군 매출이 대폭 올랐다. 반면 대형마트는 매출이 18.4% 감소했다. 지난해는 1월이었던 설 명절이 올해는 2월로 밀린 영향으로 풀이된다. 산업부 관계자는 “설 선물세트, 성수품 등 식품군 부문의 명절 특수가 아직 발생하지 않아 전년 동월에 비해 매출이 감소했다”고 설명했다.



온라인 매출은 통계작성 이래 지속적으로 증가세를 이어갔다. 식품(7.7%), 패션의류(10.1%), 화장품(15.5%) 등 모든 상품군에서 고른 성장세를 보였다. 지난해 터진 쿠팡 정보 유출 사태 여파가 아직 해결되지 않았지만, 이커머스(온라인 유통) 산업 전체에는 큰 타격을 주지 못한 것으로 보인다. 1월 전체 주요 유통업체 매출에서 온라인 비중은 58.7%로 집계됐다.

