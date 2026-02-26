다시 내홍 휩싸인 한미약품

제약업계 매출 5위인 한미약품에서 대주주와 전문 경영진 간 분쟁이 격화하고 있다. 임성기 한미약품 창업주의 별세 이후 가족 간 분쟁을 정리하며 ‘구원투수’로 등장했던 신동국 한양정밀 회장이 사실상의 오너로 나서면서 기업 경쟁력이 훼손되고 있다는 내부 반발이 터져 나온 것이다.



25일 제약바이오업계에 따르면 한미약품의 지주사인 한미사이언스 최대주주인 신 회장은 지난 13일 한미사이언스 지분 6.45%를 장외 매수하며 자신과 한양정밀 지분율이 29.83%로 확대했다고 공시했다. 이로써 신 회장의 지분율은 임 창업주의 부인인 송영숙 한미사이언스 회장 등 특수관계인의 지분율 63.89%의 절반에 육박하는 수준까지 올라왔다.



신 회장의 지분율 증가로 한미약품 그룹 내에서는 개인 최대주주의 경영 간섭에 대한 우려가 확산하고 있다. 전날 경기도 평택 공장에서 상경한 한미약품 직원들은 서울 송파구 본사에서 피켓을 들고 침묵시위를 벌였다. 전문 경영인인 박재현 한미약품 대표는 “대주주로부터 부당한 경영 간섭을 받고 있다”며 공개적으로 반기를 들었다.



임 창업주의 고향 후배인 신 회장은 2024년 송 회장과 임주현 부회장 모녀와 손잡고 전문 경영인 체제를 약속하며 가족 경영권 분쟁을 매듭지었던 인물이다. 하지만 이후 전문 경영진 사이에서 신 회장이 경영 전반에 과도하게 개입하고 있다는 주장이 터져 나왔다.



일각에선 지난해 말 발생한 사내 성추행 처리 문제가 갈등의 도화선이 된 것으로 본다. 당시 가해자로 지목된 임원에 대해 박 대표가 중징계를 추진하자, 신 회장이 이를 막았다는 주장이다. 이 외에도 신 회장이 경기도 화성의 팔탄 공장 수선유지비 절감을 강요해 생산 지연이 초래됐고, 국산 대신 저렴한 중국산 원료를 사용하라는 지시를 내렸다는 주장도 제기됐다.



신 회장이 최근 지분율을 늘린 것은 주주총회에서 영향력을 강화해 논란을 정면 돌파하겠다는 의지로 풀이된다. 그는 전날 기자회견을 갖고 “사익이 아닌 전체 이익을 위해 전문 경영인의 잘못을 잡아주는 건 대주주의 역할”이라고 반박했다.

