전현무 "재물운 좋으면 뭐 하나, 50살에 짝사랑이라니…"

방송인 전현무가 결혼운에 실망했다.

24일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '혼자는 못 해'에서는 전현무, 차태현, 추성훈, 이수지, 이세희가 족상 전문 역술인을 만나 신년 운세를 보는 모습이 그려졌다.

이날 역술인은 전현무의 발을 보며 "약간 큰 발이다. 행운선이 상당히 선명하다"고 말했다.

이어 "운이 너무 강해서 감히 누가 해코지할 수 없다. 만약 해코지를 한다면 오히려 그 사람이 당한다"고 설명했다.

그러면서 "올해 운이 더 좋다. 신년에 건물 하나가 보인다. 건물 하나 구입해야겠다는 생각이 많이 들 거 같다"고 점쳤다.

하지만 역술인은 전현무의 결혼운에 대해선 한숨을 쉬어 웃음을 자아냈다.

역술인은 "2027년 인연이 있을 수도 있다. 여자가 있을 수도 있는데 그런데 만나서 또 헤어진다"고 말했다.

이에 전현무는 "안 만날래. 건물과 사랑에 빠지겠다"고 했고, 차태현과 이수지는 "대상 받으면 뭐하냐, 건물 있으면 뭐하냐"고 놀렸다.

역술인이 "웃긴 게 뭐냐면 내가 좋아하긴 한데"라며 운세 풀이를 이어가자, 출연진은 웃음을 터뜨렸고, 이수지는 "나이 쉰 살에 짝사랑을 하냐"고 너스레를 떨었다.

