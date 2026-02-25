신혜선 첫 넷플릭스 '레이디두아' 새 인생작…글로벌·화제성 1위 [N이슈]

배우 신혜선이 첫 넷플릭스 진출작 '레이디 두아'로 호평과 흥행을 끌어내고 있다.

25일 엔터테인먼트 서비스 넷플릭스에 따르면 '레이디 두아'(극본 추송연/연출 김진민)는 공개 2주 차에 1000만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위에 올랐다. 지난주 3위보다 오른 순위다.

넷플릭스 '레이디 두아'

또한, 대한민국을 포함해 일본, 홍콩, 말레이시아, 멕시코, 페루, 필리핀 등 33개 국가에서 1위 석권 및 총 65개 국가에서 톱 10 리스트에 이름을 올려 식지 않는 열기를 자랑했다.

'레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신헤선 분)과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경(이준혁 분)의 이야기를 그린 드라마. 살인사건의 진범, 나아가 사라킴이라는 인물의 생애를 들여다보면서 '진짜'와 '가짜'의 의미를 해석하게 만드는 재미를 안겼다. 욕망을 대변하는 명품의 세계를 다루면서 화려한 비주얼의 볼거리를 안기기도.

빚쟁이에 쫓기는 가난한 청춘부터 화려한 명품으로 치장한 사업가까지, 인물의 다이나믹한 삶의 변화를 표현한 신혜선의 열연도 호평받았다. 그동안 가족드라마, 휴먼, 로맨스, 코미디 등 여러 장르를 거치며 신뢰를 쌓아온 신혜선은 '레이디 두아'에서 냉철하고 계산적인 카리스마, 상황을 통제하는 침착함, 그리고 그 이면에 숨겨진 불안까지 복잡다단한 감정을 섬세하게 표현했다. 이해하기 힘든 삶에 뛰어드는 사라킴을 이해하고 몰입하게 만드는 힘이 돋보였다.

신혜선의 활약은 화제성 지표에서도 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 화제성 분석업체 굿데이터코퍼레이션이 발표한 2월 3주 차 화제성 순위에서 1위에 오른 것은 물론, 신혜선 역시 출연자 부문 화제성 1위에 올랐다.

신혜선은 첫 넷플릭스 진출작인 '레이디 두아'를 통해 연기 호평은 물론, 글로벌 차트와 화제성 순위에서 호성적을 거두며 배우로서 새로운 대표작을 만났다는 평가를 받고 있다. 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 새로운 변신에 나선 만큼, '레이디 두아'를 발판으로 보다 활동 반경을 넓힐 것으로 기대를 모은다.

