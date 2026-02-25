강화군, 유휴 공공시설 지역 맞춤형 공간 탈바꿈 추진

인천 강화군이 관내 사용하지 않는 공공 인프라를 주민들이 체감할 수 있는 맞춤형 생활·문화·경제 거점으로 탈바꿈시킨다.

강화군은 ‘유휴시설 활용 방안 수립 연구용역’을 본격 추진한다고 25일 밝혔다. 대상은 △구 강화도서관 △구 삼산면사무소 △선원면사무소 △양사면 주민자치센터 △농기계은행 교동분점 △청소년수련관 △교동면민회관 등 7곳이다.

이들은 노후화와 행정·시설 기능 재편, 인구 구조 변화 등으로 활용도가 낮아진 상태다. 장기간 방치될 땐 경관 저해와 관리 비용 증가를 초래할 우려가 있어 체계적인 대안 마련 필요성이 제기돼 왔다.

군은 생활인구 확대와 지역 활력 제고를 목표로 농촌유학 숙소, 귀농·귀촌 및 농업창업 지원형 거주시설, 외국인 계절 근로자 숙소 등 여러 방안을 모색해 왔다. 이번 용역으로 시설별 현황과 입지 여건, 지역 특성 및 잠재 수요 등을 종합해 분석하고자 한다.

군은 향후 국·시비 공모사업 연계 방안까지 폭넓게 검토할 예정이다. 구상 단계에 그치지 않고, 단계적으로 실행 전략을 제시해 실질적인 이행 가능성을 높인다는 방침이다. 연구용역은 내달 중 착수해 약 6개월간 이어진다.

박용철 강화군수는 “유휴 공공시설은 단순히 남겨진 공간이 아닌 지역의 역사와 기억, 미래 가능성을 함께 담고 있는 소중한 자산”이라며 “시설별 여건과 주민 수요를 면밀하게 반영해 활용 방안을 마련하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지