샤이니 태민, 빅플래닛과 결별…계약 종료 사유는 비공개

그룹 샤이니 멤버 겸 솔로 가수 태민이 빅플래닛메이드엔터와의 전속계약을 종료했다.

빅플래닛메이드엔터는 24일 공식 입장을 통해 “당사와 아티스트 태민과의 전속계약이 종료되었음을 알려드린다”고 밝혔다. 이어 “계약 종료 이후에도 아티스트의 활동에 대한 변함없는 응원과 관심 부탁드린다”고 덧붙였다.

태민은 아직 계약 기간이 남아 있는 상태에서 정산금 문제 등을 이유로 계약 해지를 요구한 것으로 전해졌다. 다만 소속사는 관련 의혹에 대해 “확인해 줄 수 없다”고 선을 그었다.

그룹 샤이니 멤버 태민. 빅플래닛메이드

업계에서는 이번 조기 종료 배경을 두고 여러 해석이 나오고 있다. 앞서 태민에게 약 10억 원의 정산금이 지급되지 않았다는 의혹이 제기되자, 빅플래닛메이드엔터 측은 “아티스트별 계약 조건과 활동 상황에 따라 현재 정상적으로 협의·조정이 진행 중인 사안”이라고 반박한 바 있다.

이와 함께 태민이 기존 스태프들과의 협업을 유지하기 위해 일부 급여를 사비로 지원해왔다는 보도까지 나오면서, 정산 문제와의 연관성을 둘러싼 추측이 이어지는 상황이다. 다만 정확한 계약 종료 사유는 공개되지 않았다.

태민은 2008년 샤이니로 데뷔해 ‘누난 너무 예뻐’, ‘산소 같은 너’, ‘링딩동’, ‘루시퍼(Lucifer)’ 등 다수의 히트곡으로 사랑을 받았다. 이후 솔로 가수로서도 독창적인 퍼포먼스와 무대 장악력을 인정받으며 입지를 굳혔다.

그는 2024년 3월 SM엔터테인먼트와의 전속계약 종료 후 같은 해 4월 빅플래닛메이드엔터로 이적했으나, 약 1년 10개월 만에 결별하게 됐다.

한편 태민은 오는 4월 미국 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 무대에 오를 예정이다.

