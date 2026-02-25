남도장터, 설 매출 112억… 3년 연속 최대 실적

전남도 대표 온라인 쇼핑몰 남도장터는 2026년 설 명절 기획전에서 총 매출 112억원을 기록하며 3년 연속 설 명절 최대 실적을 경신했다고 25일 밝혔다.

이는 전년 설 매출 100억원보다 12억원(12%) 증가한 수치다. 고물가 상황 속에서도 전남 농수산물 판로 확대와 장바구니 물가 안정이라는 두 가지 성과를 동시에 거뒀다는 평가다.

품목별 매출은 수산물, 과일, 축산물, 가공식품 순으로 집계됐다. 명절 상차림과 선물용 수요가 높은 필수 농수산물에 소비가 집중됐으며, 각종 할인 지원 정책이 소비자 구매를 견인한 것으로 분석된다.

최대 실적 달성의 배경에는 체계적인 내부 운영과 정부 공모사업 연계 전략이 꼽힌다. 철저한 품질·입점업체 관리와 공동 마케팅, 주문·정산 자동화 시스템 도입 등을 통해 플랫폼 경쟁력을 강화했다.

남도장터 설명절 매출 실적 인포그래픽. 남도장터 제공

특히 전국 지자체 쇼핑몰 가운데 유일하게 2년 연속 선정된 ‘대한민국 수산대전’을 통해 7억2000만원, ‘농축산물 할인지원 사업’으로 1억원의 추가 매출을 올렸다. 이를 통해 전남산 농수산물을 할인 공급하며 소비자 부담 완화에도 기여했다.

B2B 분야도 성장세를 보였다. 기관·단체 주문 매출은 5억7000만원으로, 지난해 추석 4억5000만원 대비 1억2000만원(26.7%) 증가했다. 공공기관과 대기업을 대상으로 간편 주문 서비스를 제공한 것이 대량 구매 수요 확대에 영향을 미쳤다.

디지털 마케팅 고도화도 매출 상승을 이끌었다. 품목별 맞춤형 ‘타겟형 라이브 커머스’를 집중 운영해 설 기간 6회 방송에서 2억4000만원의 매출을 기록했다.

이와 함께 전복과 민물장어 소비 촉진 특별 기획전을 운영해 수급 조절과 가격 안정에도 기여하는 등 공공 유통 플랫폼으로서의 역할도 강화했다.

김경호 남도장터 대표이사는 “전남도의 지원과 전략적 타겟 마케팅이 결합된 성과”라며 “정부 공모사업 연속 유치를 통해 운영 전문성을 높이고, 생산자와 소비자가 모두 상생하는 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 말했다.

