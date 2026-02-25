오세훈 “서울에 빈 땅 없다… 정비사업 속도 내는 게 유일한 실효책”

오세훈 서울시장이 최근 서울 전월세 시장의 매물 급감 현상을 두고 “단기적인 계절적 요인보다는 정책 변화와 수급 구조 재편에 따른 구조적인 요인일 수 있어 심각하다”고 진단했다.
오 시장은 25일 서울시의회 제334회 임시회 시정질문에서 “전월세 매물 씨가 말랐다”는 지적에 대해 서울 전세 매물이 1년 사이 33.5% 감소한 수치를 제시하며 현재의 수급 상황을 설명했다.
오 시장이 밝힌 자료에 따르면 2월 20일 기준 서울 전세 매물은 약 1만 9000건으로 전년 동기(2만 9000건) 대비 크게 줄었다. 특히 강북 지역 외곽 자치구의 감소세가 두드러졌다. 성북구의 경우 1년 전 1,300건이던 전세 매물이 현재 124건으로 “무려 90.6% 줄었다”고 밝혔다. 관악구(78%), 중랑구(72%), 노원구(68%) 등에서도 매물 감소 현상이 심각한 수준인 것으로 나타났다.
오 시장은 이러한 현상의 원인으로 시장의 정체 문제를 지적했다. 그는 “한번 들어간 집은 되도록 안 나가고 버티려 해 물량이 더 안 나오고, 매물이 안 나오니 몇 안 되는 물량 거래에서 (가격이) 올라가는 수치가 많이 나온다”고 분석했다.
또한 정비사업 이주 수요와 대출 규제의 영향에 대해서도 언급했다. 오 시장은 “올해 이주를 앞둔 물량만 2만 가구가 넘는다”며 “이주가 계획대로 시작되어야 하는데 대출 제한에 이주할 돈이 없어 전반적으로 지장을 받고 있고, 이 점이 가장 뼈아프다”고 말했다. 자금 조달의 어려움이 주거 순환을 가로막고 있다는 설명이다.
정부의 공급 대책과 관련해서는 시차 문제를 제기했다. 오 시장은 “정부는 유휴부지를 활용해 서울에 3만 2000가구를 공급한다 하나 빨라야 2029년부터 시작한다”고 언급했다. 이어 “빈 땅이 없고 빨리할 수 없으니 각종 단계별로 진행되는 (정비사업이) 지장받지 않고 빨리 진행되게 하는 게 가장 실효성 있는 방법”이라고 강조하며 정비사업의 속도감 있는 추진을 대안으로 제시했다.
