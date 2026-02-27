주유기 ‘찰칵’ 후 다시 누르지 마세요…돈 아끼려다 더 씁니다

주유소에서 주유기가 ‘찰칵’ 소리와 함께 멈춘 뒤 무심코 노즐을 다시 눌러보는 운전자들이 적지 않다. 금액을 맞추고 가득 채우기 위해서다. 하지만 사소해 보이는 이 행동은 자동차 제조사와 환경당국이 동시에 피하라고 경고하는 대표적인 주유 습관이다.

27일 자동차 업계에 따르면 일부 제조사와 환경당국 자료에서 주유 노즐이 자동으로 멈춘 이후 추가로 연료를 주입하지 말 것을 권고하고 있다. 주유기가 자동으로 차단되는 시점은 연료탱크가 설계상 적정 주유량에 도달했다는 의미이며, 이 상태에서 더 주입할 필요가 없다는 것이다. 이후에도 계속 연료를 넣을 경우 차량의 연료 계통과 배출가스 관련 시스템에 불필요한 부담을 줄 수 있다는 점을 경고하고 있다.

최근 출시되는 대부분의 차량에는 연료 증발가스를 외부로 그대로 배출하지 않고 다시 엔진으로 보내 연소시키는 증발가스 제어 시스템(EVAP)이 장착돼 있다. 연료는 액체 상태로 저장되지만 기온 변화나 주행 환경에 따라 일부는 자연스럽게 기체로 변한다. EVAP 시스템은 이렇게 발생한 연료 증발가스를 모아 대기 중으로 배출되지 않도록 하고, 주행 중 엔진으로 보내 함께 태우는 역할을 한다.

이런 시스템이 정상적으로 작동하려면 연료탱크 내부 조건이 유지돼야 한다.

문제는 주유기가 멈춘 뒤에도 연료를 계속 주입하는 경우다. 연료탱크 내부에는 증발가스가 머물 수 있는 일정한 여유 공간이 필요하지만, 이를 넘어서는 양까지 채워지면 시스템이 설계된 조건과 달라질 수 있다. 이때 증발가스 제어 계통이 정상적으로 작동하기 어려워질 가능성이 있다는 것이 제조사 측 설명이다.

이 같은 경고는 해외 환경당국에서도 나온다. 미국 환경보호청(EPA)은 주유 펌프가 자동으로 멈춘 이후에는 추가로 연료를 주입하지 말 것을 권고하고 있다. 펌프의 자동 차단은 연료탱크가 적정 수준에 도달했음을 알리는 신호이며, 이후 연료를 더 넣으면 EVAP 등 차량의 증발가스 제어 계통에 부담을 줄 수 있다는 설명이다.

이런 주유 습관이 반복될 경우 일부 차량에서는 관련 경고등이 점등되거나 추가 점검·수리가 필요해질 가능성도 있다. 또 연료가 불필요하게 증발·손실될 수 있어 장기적으로 비용 부담으로 이어질 수 있다.

연료 증발가스 관리는 차량 성능뿐 아니라 환경 측면에서도 중요한 요소다. 환경부는 휘발유에서 발생하는 휘발성유기화합물(VOC)이 질소산화물(NOx)과 반응해 오존을 생성하는 주요 원인 물질 중 하나라고 설명한다. 이에 따라 정부는 주유 과정에서 발생하는 유증기를 줄이기 위해 주유소에 유증기 회수설비 설치를 의무화하는 등 저감 정책을 시행하고 있다.

전문가들은 올바른 주유 습관만 지켜도 이런 문제를 상당 부분 예방할 수 있다고 말한다. 주유기가 자동으로 멈추면 그대로 마무리하고, 금액이나 계기판 눈금을 맞추기 위해 추가로 주입하지 않는 것이 기본이다. 주유 후에는 연료캡을 확실히 닫아 증발가스가 외부로 새지 않도록 하는 것도 중요하다.

주유기가 멈췄다면 그대로 주유를 끝내는 것이 가장 안전한 방법이다.

