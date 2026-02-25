“주차장에 수상한 현금 1400만원이”…식당 주인 눈썰미가 범죄 막았다

보이스피싱에 속은 80대 할머니에게 1400여만원을 편취하려한 20대 수거책이 인근 식당 업주의 기지로 경찰에 검거됐다.

에어컨 실외기 아래 현금을 두고 가는 것을 목격한 한 식당 주인이 기민하고 침착한 대처로 보이스피싱 수거책을 붙잡아 경찰에 넘겼다. 사진 = 양주경찰서 제공

25일 경기 양주경찰서에 따르면 지난해 12월 30일 오후 5시쯤 양주시의 한 식당 주인 A씨는 주차장 실시간 CCTV를 보다 수상한 상황을 목격했다. 누군가와 전화 통화를 하던 할머니가 검은 봉투에 든 무언가를 실외기 아래에 두고 사라진 것이다.

마약 거래나 보이스피싱을 의심한 A씨가 나가서 확인해 보니 봉투 안에 현금 1400만원이 들어있었다.

A씨가 112에 신고하자 잠시 뒤 나타난 택시에서 B씨가 내렸다. B씨는 현금을 수거하기 위해 주변을 서성였다.

보이스피싱 수거책임을 직감한 A씨는 출동 중인 경찰관과 상의하며 수상한 남성 B씨에게 다가가 말을 걸어 시간을 끌기 시작했다. 때마침 식당 단골손님과 군인들이 도착하자 도움을 청했고, 힘을 합쳐 B씨를 제압한 뒤 경찰에 넘겼다. 제압당할 당시 B씨는 휴대전화 연락 내역을 지우려 시도했던 것으로 전해진다.

결국 B씨는 체포됐고 피해 할머니는 돈을 잃지 않을 수 있었다. 알고 보니 피해자는 동사무소 직원과 경찰을 사칭하는 보이스피싱 수법에 속은 것으로 파악됐다.

보이스피싱 조직원들은 피해자에게 전화해 동사무소 직원을 사칭하며 “당신 조카가 주민등록증이랑 위임장을 가져왔는데 조카가 맞느냐?”고 물어봤다.

식당 주인 등이 보이스피싱 수거책을 붙잡는 모습. 경기 양주경찰서 제공

피해자가 그런 조카가 없다고 답하니 바로 경찰관을 사칭한 조직원이 전화해 여러 이유를 대며 “개인정보 유출이 의심된다”며 “수사를 위해 현금이 필요하니 돈을 마련해 지정한 곳에 두라”고 지시했다.

상식적으로 이해되지 않는 내용의 수법이지만, 팔순인 피해자는 경찰 등을 사칭한 전화에 속아 큰돈을 잃을뻔한 것으로 전해졌다. 양주경찰서는 A씨에 대한 감사장을 수여했다.

