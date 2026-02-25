8년 연속 ‘우수’…수원시, 행안부 지방정부 혁신평가 정주행

수원특례시가 행정안전부가 선정한 ‘2025 지방정부 혁신평가’에서 8년 연속 우수기관에 선정됐다.

이재준 수원시장이 권선구에 사는 홀몸노인의 집을 방문해 건강상태와 안부를 확인하고 있다. 수원시 제공

24일 수원시에 따르면 시는 대표 혁신과제인 ‘수원새빛돌봄(누구나)’을 비롯해 모든 세부지표에서 골고루 높은 점수를 얻었다. 새빛돌봄은 마을공동체가 중심이 돼 돌봄이 필요한 이웃을 발굴하고 생활밀착형 서비스를 제공하는 통합돌봄 사업이다.

이 밖에 인구 소멸 위기에 놓인 우호도시 봉화군과 상생협력을 위해 조성한 ‘청량산 수원캠핑장’, 모바일 시정참여 플랫폼 ‘새빛톡톡’, 전국 최초 모바일 전자고지 통합시스템, 100일간 1658건의 민원을 해결한 ‘시민의 민원함’ 등이 우수사례에 올랐다.

이번 평가는 행안부 혁신평가단과 주관부처 평가단이 △기관장의 혁신리더십 △혁신활동 참여·혁신성과 확산 노력 △국민체감도 등 10개 세부지표를 토대로 진행했다. 이후 평가군별 상위 25%를 우수기관에 선정했다.

이재준 시장은 “행정의 모든 분야에서 혁신을 꾸준히 추진해 온 결과”라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 혁신성과를 만들겠다”고 말했다.

