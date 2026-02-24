나만의 영화관서 영화와 음식을…특별한 날에는 ‘청담나인 재즈&다이닝’

나만의 공간에서 지인들과 맛있는 음식과 술, 그리고 영화 또는 음악까지.

서울 강남구 청담동에 위치한 ‘청담나인 라운지&바’에서는 이 모든 것을 할 수 있다.

‘청담나인 라운지&바’는 물랭루주 풍의 럭셔리 재즈 퍼포먼스 바로 유명한 ‘청담나인 재즈&다이닝’과 같은 곳에 위치해 있다.

지하 2층에는 청담나인 재즈&다이닝이 있으며, 지하 1층에는 청담나인 라운지&바가 위치한다.

특히 청담나인 라운지&바는 각기 개성이 가득한 7개 공간으로 구성돼 있다.

가장 큰 공간으로 최대 20명이 수용 가능한 세미나룸(S룸)에서는 세미나나 콘퍼런스, 회식, 시연회 등을 할 수 있다.

최대 14명이 이용할 수 있는 뮤직룸(M룸)에서는 피아노와 드럼 등이 위치해 소규모 연주회나 공연 등을 할 수 있다.

젠틀맨룸(G룸)은 고급 소파와 테이블로 구성된 곳으로, 네트워킹 모임이나 비즈니스 미팅에 딱이다. 최대 8명이 이용 가능하다.

최대 이용객 8명으로 생일파티나 가족이나 소규모 모임이 가능한 다양한 컬러룸도 준비돼 있다.

하지만 가장 개성 가득한 곳은 씨어터룸(A룸)이라고 할 수 있다.

짙은 파란색과 검은색을 주요 색감으로 채운 공간으로, 파란색 가죽으로 꾸며진 소파에 앉을 경우 6명이 이용할 수 있다.

가운데 테이블은 전동으로 높낮이가 조절 가능해 편하게 식사를 하면서 일행과 이야기를 나누기에 안성맞춤이다.

이곳의 가장 큰 장점은 스크린과 스피커, 그리고 좌석이다.

이곳의 또 다른 이름은 ‘프라이빗 시네마룸’으로, 말 그대로 나만의, 또는 지인들과 함께 하는 영화관이다.

소파 뒤에는 영화관 좌석 11석이 준비돼 있으며, 전방에는 대형 스크린이 설치돼 있다.

애플TV·넷플릭스·디즈니+·유튜브 등을 통해 영화나 드라마 등을 시청할 수 있다.

단순히 스크린과 좌석만 있는 게 아니다.

하이엔드 스피커 브랜드 ‘오디오 솔루션(Audio Solutions)’의 깊이 있는 사운드와 입체적인 음장을 느낄 수 있다.

예컨대 지난해 신드롬을 일으킨 영화 ‘F1’을 애플TV를 통해 시청할 수 있는데, 스피커의 풍부하면서 다채로운 음량이 마치 실제로 F1 경주를 보는 듯한 느낌을 준다.

더군다나 미슐랭 출신 셰프가 직접 요리한 음식을 먹고 위스키나 샴페인 등을 마시면서 영화를 본다면 이러한 기분은 곱절이 된다.

여기에 프라이빗한 공간이기 때문에 다른 사람들을 신경 쓸 필요도 없다.

그저 나와 내 지인과 함께 즐기기만 하면 된다.

그렇다고 특별히 대관료가 있는 것도 아니다.

점심과 저녁에 따라 가격이 달라지기는 하지만, 일정 금액 이상의 음식을 먹거나 술을 마시면 누구나 이용이 가능하다.

다만 일정이 겹칠 수 있기 때문에 사전에 예약을 해야 한다.

더불어 3월부터는 이벤트도 진행한다.

남성 라이프스타일 잡지 덴(DEN)의 독자 한정 이벤트로 ‘독자’라고 말하고 A룸에 영화 사전 신청을 예약하면 4인 이상 식사 주문 시 특별한 서비스가 제공된다.

해당 이벤트는 화~목요일 평일 한정으로 운영되며, 선착순 5팀까지 혜택이 적용된다.

청담나인 재즈&다이닝과 청담나인 라운지&바는 개성 가득한 인테리어 등으로 드라마나 영화 등에서도 활용이 많이 됐다.

가장 최근에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘레이디 두아’ 3화에서 청담여신이 찾았던 레스토랑으로 청담나인 재즈&다이닝이 담겼다.

4화에선 사라킴과 홍성신 회장이 첫 만나는 장소가 바로 청담나인 라운지&바 G룸이다.

이 밖에 피식대학 유튜브 ‘피식쇼 손흥민편’, SBS ‘런닝맨 아이브편’, 우리카드 CF 모델 ‘손석구편’, 그룹 세븐틴 유튜브 ‘고잉세븐틴’ 등에도 청담나인 재즈&다이닝과 청담나인 라운지&바가 장소로 노출됐다.

한편 청담나인 재즈&다이닝은 3월 14일 화이트데이를 맞아 런치 이벤트를 계획 중이다.

당일에 한해 화이트데이 스페셜 런치 코스가 제공된다.

또한 재즈 퍼포먼스팀 ‘권기중 앤 프렌즈’의 공연도 즐길 수 있다.

예약은 네이버와 캐치테이블을 통해 가능하다.

