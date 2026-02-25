경기도, 2026년 버스 운수종사자 2200명 양성

경기도가 도내 버스업계의 인력난 해소를 위해 올해 2200여명의 운수종사자 양성에 나선다. 내년까지 시내버스 100% 공공관리제(준공영제) 전환을 내세운 도는 주 52시간제·1일2교대 정착을 위해 기존보다 1.5∼2배 많은 버스 기사가 필요한 상황이다. 하지만 기존 종사자들의 고령화와 함께 코로나19 이후 수익성 악화로 이탈한 숙련 기사들이 배달 플랫폼, 택배, 전세버스 등에서 복귀하지 않으면서 좀처럼 사정이 나아지지 않고 있다.



24일 도에 따르면 이번 교육 대상은 시내버스 1850명, 마을버스 350명이다. 지난해 1680명 양성에서 500명 이상 늘었다. 특히 마을버스 기사 양성을 포함해 마을버스가 시내버스 취업 희망자들의 ‘경력 쌓기용’으로 전락하는 걸 막았다.



교육생들은 시내버스 80시간, 마을버스는 40시간가량 교통안전·방어운전·위험상황 대응 등을 집중적으로 배우게 된다. 교육 과정이 단순한 인력 충원이 아니라 도민 안전과 직결된 핵심 정책으로 제안됐다.



도는 경기도교통연수원을 교육 기관으로 추가 지정해 인력 수급 기반을 확대하고, 1종 대형면허와 버스운전자격을 갖춘 교육생이 이번 과정을 수료하면 법정 운전경력 1년을 대체할 수 있도록 했다. 이 경우 수료와 함께 즉시 취업이 가능하다.



대형면허 등이 없는 일반 교육생은 양성교육을 마친 뒤 운수회사에서 연수를 받는다. 평균 100시간 노선 연수와 운전 견습 등을 거쳐 실전 대응력을 높이게 된다. 도는 채용박람회를 열어 교육 수료자와 도내 버스업체 간 취업을 연계할 방침이다.



운수종사자 유입을 유도하기 위해 1종 대형면허 취득비 지원 사업도 동시에 벌인다. 남성은 비용의 70%인 48만원을, 여성은 68만원 전액을 지원한다. 여성 비율이 낮은 걸 고려해 진입장벽을 낮추려는 조치다.



그동안 도내 운수종사자들은 서울·인천과 비교해 낮은 처우와 임금 격차 등을 감내해야 했다. 하지만 2024년 도입된 도내 시내버스 공공관리제 덕분에 해결의 물꼬를 텄다. 다만 열악한 근무 환경과 사고 위험 부담 때문에 젊은 층 유입이 더뎌 한때 도내에 버스 기사 8000여명이 부족하다는 얘기가 돌았다.



도 관계자는 “전문성과 현장 적응력을 갖춘 운수종사자를 체계적으로 양성해 안전하고 지속가능한 대중교통 체계를 만들겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지