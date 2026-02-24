시즌 전만 해도 봄 배구를 하니 마니 했는데, 어느새 선두가 코앞…현대건설 강성형 감독 “‘어렵다, 힘들다’ 하며 달려왔더니 기회가 왔다” [수원 현장 프리뷰]

[수원=남정훈 기자] “시즌 전만 해도 봄배구를 하니마니 했는데, 고비를 넘기고 달려오다 보니 기회가 왔네요”

현대건설과 도로공사의 2025~2026 V리그 여자부 6라운드 맞대결이 펼쳐진 24일 수원체육관. 사전 인터뷰에 임한 현대건설 강성형 감독에게 ‘고지가 눈앞이다’라고 묻자 돌아온 대답이다. 최근 4연승을 달린 현대건설은 5라운드에 도로공사가 2승4패로 부진한 틈을 타 바짝 추격했다.

이날 경기는 올 시즌 여자부 정규리그 패권의 향방이 달린 경기다. 이날 경기 전까지 도로공사가 승점 59(21승9패)로 선두를 지키고 있지만, 2위 현대건설(승점 56, 19승11패)와의 승점 차가 3까지 줄어든 상황. 현대건설이 승리할 경우 승수에서 도로공사가 앞서 선두 자리가 바뀌진 않지만, 승점 차가 사라진다. 도로공사로선 챔피언결정전 직행을 위해선 반드시 잡아야 하는 ‘승점 6 짜리’ 경기다. 반대로 현대건설도 역전을 위해선 반드시 승리해야만 한다.

강 감독은 “어렵다, 힘들다하면서 달려왔는데, 고비를 넘기면서 이런 상황까지 왔다. 기회가 왔으니 선수들이 잘 해줄 것이라 믿는다”라고 기대했다.

챔프전 직행 여부는 우승에 결정적인 영향을 미친다. 비시즌에 이다현(흥국생명), 고예림(페퍼저축은행), 황연주(도로공사) 등 주축 선수들이 다 빠져나가고, 주포인 카리(미국)와 양효진, 정지윤이 내내 부상과 씨름했음에도 선두 자리가 보이는 상황이라 욕심이 나지 않을 수 없다. 강 감독은 “앞으로 3경기 결과가 중요할 것 같다. 마음은 6경기를 모두 총력전으로 하고 싶지만, 그러다가 챔프전 직행을 하지 못하면 봄 배구에서 타격이 크다. 남은 6경기 중 첫 3경기 결과에 따라 전략을 달리 해야할 것 같다”라고 답했다.

부상으로 시즌 아웃된 토종 주포 정지윤의 공백이 없진 않다. 카리와 양효진이 후위일 경우 사이드아웃이 잘 돌아가지 않는 모습이 종종 나온다. 정지윤 대신 아웃사이드 히터 한 자리를 맡아주고 있는 이예림은 리시브 라인 안정화에는 큰 도움을 주고 있지만, 아무래도 정지윤보다는 공격력이 떨어진다. 강 감독은 “예림이가 들어와서 리시브 라인이 더 탄탄해졌으니 세터 다인이가 다양하게 플레이를 가져가서 사이드아웃을 빨리 돌릴 수 있도록 하겠다”라고 설명했다.

