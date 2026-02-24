탄소투자 나서는 기업에 신규 융자 지원한다

정부가 온실가스 감축 시설과 연구개발(R&D)에 선제적으로 투자하는 기업에 800억 원 규모의 신규 융자를 지원한다. 선정된 기업은 최대 500억 원(R&D자금은 100억 원)까지 1.3%의 금리로 융자를 받을 수 있다.

광양제철소 내 고효율 무방향성 전기강판 공장 모습. 포스코홀딩스 제공

산업통상부(산업부)는 2026년도 ‘탄소중립 전환 선도프로젝트 융자지원 사업’ 대상 기업을 25일부터 4월 10일까지 모집한다고 밝혔다. 저탄소 산업공정 전환을 촉진하고 민간의 대규모 온실가스 감축 투자를 지원하는 게 목표다. 사업은 탄소감축 투자를 계획하고 있는 중소중견기업뿐만 아니라 대기업도 신청할 수 있다.

탄소감축 투자가 시급한 ▲EU 탄소국경제도(CBAM) 대상 6개 산업(철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 전력, 수소)에 속하는 기업 ▲‘기업 활력 제고를 위한 특별법’에 따라 사업재편계획 승인을 받은 기업 ▲국가기후위기대응위원회 등 범정부적으로 추진 중인 ‘넷제로 챌린지X’ 선정기업에게는 선정˙평가 시 가점(2점)을 부여한다.

산업부는 2022년부터 지난해까지 해당 사업을 통해 저탄소 설비전환·기술개발 등 총 95건의 프로젝트에 8509억 원의 융자금을 마중물로, 3조2056억원 규모의 민간 탄소중립 신규 투자를 유발했다.

이민우 산업부 산업정책관은 “도전적인 2035 NDC(국가온실가스감축목표) 수립으로 우리 산업계의 부담이 크지만, 탄소감축 이행과 산업경쟁력 확보를 위해 저탄소 전환 투자는 반드시 가야할 길”이라면서, “산업부도 철강·석유화학 등 업종별 탄소감축 이행 로드맵을 수립하고, ‘산업 그린전환(GX) 촉진법’을 제정*하는 등 산업계를 적극 지원해 나가겠다 ”고 밝혔다.

