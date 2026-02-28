“차라리 설탕을 씹으세요”…몸에 좋다는 과일이 ‘천연 독약’ 되는 순간

세상에 제 돈을 내고 독약을 사는 사람은 없다. 하지만 우리는 매일 아침 ‘천연’이라는 달콤한 가스라이팅에 속아 제 발로 당뇨의 늪으로 걸어 들어간다. 건강을 위해 마시는 신선한 과일 주스 한 잔이 사실은 당신의 췌장을 소리 없이 녹여내는 ‘액상 설탕’이라면 믿겠는가. 사탕보다 치명적인 과일 당의 역습은 이미 당신의 혈관 속에서 소리 없이 시작됐다.

입술을 적시는 달콤한 유혹 뒤에는 컵에 가득 담긴 생설탕의 민낯이 숨어 있다. 당신이 마시는 건 과일이 아니라 액체로 변한 당 덩어리일 뿐이다. 게티이미지뱅크

■ 믹서기 날에 난도질당한 식이섬유의 비극

과일은 죄가 없다. 나쁜 건 과일의 유일한 생명줄을 끊어버린 우리의 게으른 손이다. 믹서기 날이 과일의 세포벽을 처참히 짓이기는 순간, 과일은 더 이상 영양의 보고가 아니다. 식이섬유라는 촘촘한 방패를 잃은 과일은 사탕보다 잔인한 ‘단순당 덩어리’로 돌변해 당신의 혈류를 난도질하는 폭주기관차가 된다.

믹서기의 날카로운 칼날이 과일의 세포벽을 무참히 짓이겨버리는 순간, 우리 몸을 지켜줄 유일한 방패인 식이섬유도 함께 소멸한다. 픽사베이

껍질째 천천히 씹어 먹을 땐 한 시간 이상 걸리던 소화 과정이 액체가 되는 순간 단 5분 만에 끝이 난다. 이때 발생하는 혈당 스파이크는 췌장에 가해지는 가혹한 고문이다. 인슐린을 뿜어내다 지친 췌장 세포가 비명을 지르며 하나둘 죽어 나갈 때, 당신이 세계 최고의 억만장자라 한들 망가진 호르몬 체계를 복구할 길은 어디에도 없다.

■ 콜라보다 무서운 ‘과일표’ 액상과당의 정체

흔히 콜라 한 캔에 든 설탕 35g은 경계하면서, 착즙 주스 한 잔에 담긴 과당 40g에는 한없이 관대해진다. 하지만 간(肝)은 무첨가·유기농이라는 라벨 따위에 속지 않는다. 과일 속 과당은 오직 간에서만 대사되며, 씹지 않고 마시는 당분은 간에 즉시 과부하를 걸어 비알코올성 지방간을 유발하는 주범이 된다. 술 한 방울 마시지 않아도 간이 딱딱하게 굳어가는 비극의 시작이다.

무첨가와 유기농이라는 화려한 라벨도 침묵하는 간(肝)을 속이지는 못한다. 인체가 받아들이는 과일 주스의 실체는 결국 색깔만 입힌 설탕물에 불과하다. 게티이미지뱅크

더 무서운 것은 요산 수치의 폭주다. 과당이 간에서 분해되는 과정에서 생성되는 요산은 혈관을 타고 돌아다니며 통풍이라는 지옥의 통증을 선물한다. 건강을 위해 믹스커피를 끊고 주스를 선택했다면, 당신은 지금 독을 피하려다 더 지독한 맹독을 스스로 삼킨 꼴이다. 심지어 ‘과일 식단’만 고집하다 췌장암으로 사망한 스티브 잡스의 사례는 과도한 과당이 인체에 어떤 재앙을 불러오는지 보여주는 가장 잔인한 경고등이다. 억만장자의 부(富)도 믹서기가 갈아버린 췌장 앞에서는 무용지물이었다.

■ 췌장 녹여내는 ‘아침 주스’ 한 잔의 배신

결국 본질은 ‘저작(咀嚼) 운동’에 있다. 입안에서 침과 섞이며 천천히 분해되어야 할 과일이 식도를 타고 광속으로 흘러 내려가는 순간, 그것은 이미 독극물과 다를 바 없는 화학 물질이다. 껍질째 씹어 삼키는 불편함을 외면한 대가는 당신의 혈관과 췌장이 고스란히 짊어지게 된다.

그렇다고 평생 과일을 끊을 순 없기에 췌장이 허락한 유일한 타협안을 기억해야 한다. 텅 빈 위장에 주스를 쏟아붓는 행위는 타오르는 불길에 휘발유를 뿌리는 짓이다. 병원비를 아끼고 싶다면 믹서기를 내다 버리고 당신의 턱관절을 믿어야 한다. 즙을 내서 마시는 호사는 결국 감당 못 할 신체 파산으로 돌아올 뿐이다.

췌장을 살리는 유일한 길은 믹서기를 끄고 직접 씹어 삼키는 ‘기분 좋은 불편함’을 기꺼이 받아들이는 것이다. 게티이미지뱅크

식사 중간이나 직후, 사과 반쪽을 껍질째 천천히 씹어라. 다른 음식물과 섞여 흡수 속도가 늦춰질 때라야 당신의 인슐린도 비로소 안도의 한숨을 내쉴 것이다.

