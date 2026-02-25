이번엔 ‘막국수’다…농심, 배홍동 라인업 확대

농심은 배홍동 브랜드로 선보이는 네 번째 신제품 ‘배홍동막국수’를 내달 2일 출시한다고 25일 밝혔다. 배홍동막국수는 국산 메밀을 넣어 만든 면발과 배홍동 특유의 매콤새콤한 비빔장, 들기름의 고소함이 한데 어우러진 제품으로, 올여름 비빔라면 시장에 색다른 별미를 선사할 예정이다.

배홍동막국수의 개발 모티브가 된 ‘막국수’는 메밀면의 부드러운 식감과 들기름의 고소한 풍미로 소비자들에게 꾸준한 인기를 끌고 있다. 특히 최근에는 각 지역 막국수 맛집이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 화제를 모으며 관심이 더 커지고 있다.

배홍동막국수의 면은 국산 메밀을 사용한 건면으로 구수함과 함께 깔끔하고 부드러운 식감을 구현했다. 소스는 배와 홍고추, 동치미를 갈아 숙성한 매콤 시원한 배홍동 비빔장에 막국수와 어울리는 고소한 들기름과 알싸한 겨자를 더했고, 별첨으로 김과 국산 통메밀 플레이크를 넣어 완성도를 높였다.

농심 관계자는 “배홍동은 비빔면의 핵심인 비빔장의 품질을 차별화해 출시와 동시에 가파른 매출 상승을 기록하며 어느덧 선두 경쟁을 펼치는 강력한 브랜드로 성장했다”며 “올해도 소비자 트렌드를 반영한 신제품으로 비빔면 시장에 새로운 가치를 부여할 계획”이라고 말했다.

한편 농심의 비빔면 브랜드 ‘배홍동’은 배, 홍고추, 동치미를 활용한 매콤새콤한 비빔장과 감각적인 마케팅으로 2021년 ‘배홍동비빔면’ 출시 첫해부터 비빔면 시장 2위로 진입한 제품이다. 농심은 2023년 ‘배홍동쫄쫄면’, 2025년 ‘배홍동칼빔면’까지 다양한 형태로 즐기는 배홍동 시리즈를 출시하며 브랜드 세계관을 넓혀 나가고 있다.

