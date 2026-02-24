군 간부 처우 개선 도울 장기간부 도약적금 시행

국방부가 군 간부 처우 개선을 위한 장기간부 도약적금을 신설한다.

국방부는 24일 서울 용산 국방부 청사에서 안규백 장관 주관으로 국민은행, 신한은행, 중소기업은행, 하나은행, 군인공제회와 장기간부 도약적금 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

장기간부 도약적금은 군 간부 중 장기복무 선발자가 해당 적금에 가입해 3년간 매월 일정한 금액을 납입하면 정부가 그에 100% 상응하는 금액을 지원하는 사업이다.

월 최대 30만원까지 지원하며, 적금 만기시에는 최대 약 2315만원 수령할 수 있다.

대상은 2025년 12월 1일 이후 장기복무에 선발된 장교 및 부사관이다. 다음달 3일부터 가입할 수 있다.

국방부는 2018년부터 병사들을 대상으로 장병내일준비적금 사업을 운영하면서 간부에 대한 재정지원 사업의 필요성을 인식했고 관련된 노력을 지속해 왔다.

국방부는 복무여건 개선을 위한 관련 정책도 추진중이다.

2029년까지 초임간부(소위·하사)의 연봉을 중견기업 초봉 수준(실적수당 제외 약 4000만원)이 되도록 재정 당국과 협의해 나갈 예정이다.

차상위(중위·중사) 및 중견간부(상사·대위) 보수도 중견기업 유사 경력 수준으로인상하는 방안을 재정당국과 긴밀히 협의해 함께 추진할 계획이다.

