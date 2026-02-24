“재생에너지 보급 박차”… 전북도·새만금개발청·한전 등 5개 기관 ‘맞손’

전북도가 기후 위기 대응과 에너지 대전환 실현을 위해 관계 기관과 공동 대응 체계를 구축하고 새만금을 축으로 한 재생에너지 확대에 속도를 낸다.

전북도는 24일 전북환경청, 새만금개발청, 한국전력공사 전북본부, 한국에너지공단 전북본부와 함께 전북 지역 재생에너지 보급을 가속화 하기 위해 업무협약(MOU)을 체결했다.

24일 전북환경청에서 열린 기후변화 대응 및 재생에너지 보급을 가속화를 위한 업무협약식(왼쪽부터 박주환 새만금개발청 녹색에너지기반과장, 양선화 전북도 미래첨단산업국장, 김호은 전북환경청장, 윤여일 한전 전북본부장, 유영선 한국에너지공단 전북본부장). 전북도 제공

이번 협약은 새만금을 비롯한 전북 전역의 재생에너지 확대를 위해 중앙정부·지방정부·공공기관 간 협업이 필요하다는 공감대 속에 추진됐다. 국가적 에너지 대전환 정책에 발맞춰 전북을 재생에너지 중심지로 육성하기 위한 협력의 출발점이라는 점에서 의미가 있다.

협약에 따라 각 기관은 지역사회 기후 위기 대응 역량 강화와 재생에너지 보급 확대 및 지역 상생 기반 조성, 유관 산업 생태계 강화 및 혁신 기술 지원 등에 협력하기로 했다.

전북도는 재생에너지 사업 인허가 절차의 신속 처리를 지원하고, 주민 수용성 확보에 나선다. 전북환경청은 정책 발굴과 제도 개선을 통해 에너지 대전환 정책의 지역 안착을 지원한다.

새만금개발청은 새만금을 에너지 대전환 허브로 구축하기 위해 사업 부지 확보와 인허가를 신속히 추진하고, 지역 여건에 맞는 사업을 발굴한다. 한전 전북본부는 발전 계통 연계 기반 시설 확충과 계통 안정성 확보를 위한 설비 고도화를 추진한다. 한국에너지공단 전북본부는 재생에너지 기술 지원과 주민 참여형 신재생에너지 의무공급제도(RPS) 운영, 재생에너지 100% 사용(RE100) 이행 지원 등을 통해 보급 확산을 뒷받침한다.

전북도는 협약 기관과 도내 14개 시군이 참여하는 ‘기후에너지 협의체’를 구성해 신규 사업 발굴과 장애 요인 해소, 주민 이익공유 모델 마련 등을 지속 논의할 계획이다.

양선화 전북도 미래첨단산업국장은 “주민과의 상생을 바탕으로 현장 애로를 해소하고 참여 기반을 강화할 것”이라고 강조했으며, 김호은 전북환경청장은 “관계 기관 협력을 통해 실질적 성과를 내겠다”고 말했다. 윤여일 한전 전북본부장은 “전력 기반 시설 확충과 계통 안정적 연계에 최선을 다할 것”이라는 의지를, 유영선 한국에너지공단 전북본부장은 “현장 중심 지원으로 보급 성과를 높일 계획”이라는 포부를 각각 밝혔다. 박주환 새만금개발청 녹색에너지기반과장은 “새만금을 재생에너지 정책의 실증·확산 거점으로 육성할 것”이라고 말했다.

