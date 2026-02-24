엑스코, 2026년 ‘윤리∙인권경영 고도화 원년’ 선포…윤리 경영 시동

대구 전시컨벤션 엑스코(EXCO)는 ‘2026년 윤리∙인권경영 고도화 원년’ 선포식을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 선포식은 엑스코가 2026년을 윤리경영의 기틀을 바로잡는 해로 선포하고, 청렴 실천 의지를 대내외에 알리기 위해 마련했다.

전춘우(가운데) 대표이사, 김태성 노조 지부장, 장익현 감사 등 청렴지킴이들이 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 엑스코 제공

행사에는 엑스코 사장을 비롯해 비상임감사, 노조지부장, 그리고 각 부서에서 선발된 ‘엑스코 청렴지킴이’등 주요 관계자들이 참석했다.

엑스코는 이날 전 직원을 대상으로 진행한 설문조사 ‘클린 엑스코(Clean EXCO) 5+5!’ 결과를 토대로 향후 엑스코 청렴 활동의 이정표를 정립했다. 특히 이번 설문은 80%의 높은 응답률을 기록하며 조직문화 개선에 대한 내부의 높은 관심을 확인하는 계기가 됐다.

‘엑스코 청렴지킴이’는 각 부서의 실무 전문가들이 직접 참여한다. 이들은 실무 현장의 부패 취약요인 발굴 및 개선 과제를 수집하는 등 조직 내 건강한 윤리 의식을 뿌리내리는 ‘청렴 안테나’ 역할을 수행하게 된다. 엑스코는 이번 선포식을 기점으로 3월 제1차 청렴지킴이 회의를 개최하고, 일상 속 청렴 실천을 강화해 나갈 계획이다.

전춘우 대표이사는 “직원들이 직접 참여해 만든 실천 수칙을 바탕으로 한마음으로 합심해 부패 비위를 사전에 예방하고 고객에게 신뢰받는 청렴 엑스코를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

