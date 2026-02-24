‘사조그룹’ 편입 푸디스트, 매출 1조 돌파…‘역대급’ 실적

B2B(기업간 거래) 식자재 전문기업 푸디스트가 창사 이래 최대 매출과 영업이익을 달성했다고 24일 밝혔다.

지난해 사조그룹에 편입한 푸디스트는 그룹 내 핵심 계열사로 자리매김, 외형 성장과 내실 경영을 동시에 실현하며 사업 체질 개선 성과를 가시화했다.

이날 푸디스트에 따르면 지난해 매출액은 전년보다 7.1% 성장한 1조766억원으로 사상 최대 실적을 기록했다.

영업이익도 전년 대비 12배 증가하며 외형 성장뿐 아니라 수익성 측면에서도 뚜렷한 개선세를 보였다.

핵심 성장 동력인 FS(위탁급식과 컨세션) 부문은 전년 대비 21.2% 성장하며 경쟁사 대비 가장 높은 성장률을 기록, 전체 실적 상승을 견인했다.

기존 사업장 운영 역량 고도화와 브랜드 콜라보레이션 특별 식단 운영 등 메뉴 경쟁력 강화를 통해 식수 확대를 이끌었으며, 적극적인 신규 수주 확대까지 더해지며 외형 성장을 본격화했다.

특히 고속도로 휴게소 운영권 수주를 비롯해 하이원리조트, 소노인터내셔널 등 대형 고객사를 신규 확보하며 중장기 성장의 토대를 구축했다.

급식 식재 부문도 전년 대비 9.4% 성장하며, 대외 환경의 불확실성 속에서도 견조한 실적을 통해 사업 경쟁력을 입증했다.

대표 PB 브랜드 ‘식자재왕’은 식음사업자의 니즈를 반영한 상품 구성과 우수한 품질로 매출액 2000억원을 돌파하며 시장 내 입지를 확고히 하는 등 상품 부문의 성과도 돋보였다.

워터파크 내 체험형 식음 플래그십 공간 ‘대림선 Studio 24/7’을 운영하는 등 사조그룹 계열사 간 협업을 통한 시너지 효과도 돋보였다.

푸디스트 관계자는 “수주, 운영, 상품 전반의 경쟁력 제고와 사조그룹과의 시너지가 본격적으로 가시화된 결과”라며 “올해도 고객 중심 전략 추진과 사업 전문성 강화를 통해 성장세를 이어가겠다”고 말했다.

