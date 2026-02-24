신구, 90세에도 애주가 면모…"짠한형 출연 원해"

심부전증 투병 중에도 연기 혼을 불태우고 있는 현역 최고령 배우 신구(90)의 애주가 면모가 전해졌다.

지난 23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '형님들 집단 광기. 이재룡 윤다훈 성지루 안재욱'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 성지루는 연극 '불란서 금고'에 신구와 더블 캐스팅됐다는 소식을 전했다.

MC 신동엽이 "연습 끝나고 가볍게 마시냐"고 묻자, 성지루는 "신구 선생님이 드시겠다고 하면 모인다"며 신구의 여전한 애주가 면모를 언급했다.

이에 신동엽은 과거 tvN 예능 '인생술집' 진행 당시를 회상하며 "그때는 방송이니까 술을 여기서처럼 마음껏 마시진 못하고 살짝 마시는 건데, 신구 선생님은 소주를 두 병이나 계속 마시더라"고 놀라워했다.

성지루는 "(신구 선생님이) 이 프로그램을 자주 보시는 것 같다. 나에게 진짜 술을 마시는 거냐고 물으시더니 나오고 싶어 하신다"고 밝혔다.

이어 영상 말미에는 '조만간 3월 짠한형에서 신구 선생님과 함께'라는 자막이 등장해 그의 출연을 암시했다.

신구는 지난 2022년 연극 '라스트 세션' 재연 당시 건강 악화로 입원하며 하차한 뒤, 심부전증 진단을 받고 심장박동기 삽입술을 받은 바 있다.

