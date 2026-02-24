캐딜락, 연식변경 ‘더 뉴 에스컬레이드’ 출시…슈퍼크루즈 적용

제너럴모터스(GM)의 프리미엄 자동차 브랜드 캐딜락이 최고위급 스포츠유틸리티차(SUV)인 에스컬레이드의 연식변경 모델 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’를 국내에 출시했다고 24일 밝혔다. 이번 모델에는 GM의 핸즈프리 운전자 보조 시스템(ADAS)인 ‘슈퍼크루즈’를 새로 적용했다.

GM은 “이번 신형 모델은 에스컬레이드 특유의 강력한 퍼포먼스를 유지하면서 슈퍼크루즈와 ‘TMAP(티맵) 커넥티드 서비스’, ‘교통 표지판 인식’ 기능을 새롭게 더해 주행 편의성과 안전성을 극대화한 것이 특징”이라고 소개했다.

캐딜락 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드 ESV’. GM 제공

슈퍼크루즈는 국내에서 신호등이 없는 약 2만3000㎞ 구간 고속도로와 주요 간선도로에서 스티어링휠 조작 없이 주행과 자동 차선 변경을 지원하는 시스템으로, 지난해 말 출시된 전동화 SUV 에스컬레이드 IQ에 국내 최초 도입된 후 적용 모델이 확대됐다.

더 뉴 에스컬레이드에는 한국 고객만을 위해 별도로 개발된 티맵 커넥티드 서비스도 탑재됐다. 운전자는 별도의 스마트폰 연결 없이도 인포테인먼트 중앙 화면과 계기판(클러스터)을 통해 실시간 교통 정보와 최적 경로를 확인할 수 있다. 새로 적용된 교통표지판 인식 기능(TRS)은 운전자가 주행 중인 도로의 제한 속도를 인지하는데 도움을 주기 위해 설계된 기능으로, 카메라와 내비게이션 정보를 통해 클러스터에 제한 속도를 표시해 준다.

최대 42개 스피커로 구성된 ‘AKG 스튜디오 레퍼런스 사운드 시스템’은 1열과 2열 좌석별로 독립적인 음향 설정이 가능토록 지원함으로써 한 차원 높은 몰입형 사운드 경험을 제공한다.

캐딜락 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드 ESC’. GM 제공

윤명옥 한국GM 최고마케팅책임자(CMO) 겸 커뮤니케이션 총괄 전무는 “2026 더 뉴 에스컬레이드는 슈퍼크루즈와 티맵 커넥티드 서비스 등 최첨단 지능형 기술을 더해 럭셔리 플래그십 SUV의 기준을 새로운 차원으로 끌어올린 모델”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지