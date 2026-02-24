충남 아산시, ‘2025년 지방정부 혁신평가’ 전국 시(市) 1위

충남 아산시는 행정안전부 주관 ‘2025년 지방정부 혁신평가’에서 전국 75개 시 가운데 1위를 차지하며 최우수 기관으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

아산시에 따르면 이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 광역·시·군·구로 구분해 △혁신역량 △혁신성과 △자율지표 등 10개 세부 지표를 기준으로 실시됐다. 아산시는 체계적인 혁신 전략과 구체적인 성과 창출 역량을 인정받아 최고 등급을 획득했다.

아산페이 가입 및 사용법 안내 자료.

아산시는 혁신성과 확산 노력, 조직문화 개선, 행정 내부 효율화 등 주요 항목에서 고르게 우수 등급을 받았다. 민생경제 회복과 지역경제 활성화를 위해 ‘아산페이’ 국·도비 504억원을 확보한 것을 괄목한 성과를 창출했다. 또 세계 최초 대출·반납 및 장서점검 이기종 간 로봇 연계 서비스 도입, GeoAI와 고정밀 전자지도를 활용한 도시변화 모니터링 구축, AI 업무보조 시스템 및 자체 챗봇 개발·운영 등 첨단기술을 행정 전반에 접목한 사례가 높은 평가를 받았다.

‘아산형 디스플레이 혁신 모델’을 통해 지역 대학생 유출을 방지하고 디스플레이 산업 인력난 해소에 기여하는 등 산·학·관 협력 모델을 구축한 점도 대표 우수사례로 꼽혔다. 해당 사례는 향후 전국 지방정부에 공유될 예정이다.

아산시는 이번까지 4년 연속으로 행정안전부 지방정부 혁신평가에서 우수기관에 이름을 올리며 실행력 있는 혁신 행정의 성과를 다시 한번 입증했다.

오세현 아산시장은 “이번 최우수 기관 선정은 공직자들의 지속적인 혁신 노력과 시민의 참여가 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 실질적 혁신 성과 창출에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

