삼성전자, 갤럭시 북6 글로벌 호평…프리미엄 PC 입지 강화

삼성전자의 프리미엄 노트북 ‘갤럭시 북6’가 고성능 PC의 새로운 기준을 제시하고 있다. 글로벌 주요 IT 매체들은 심층 테스트를 통해 갤럭시 북6 시리즈를 최상위 제품군으로 평가했다.

사진 = 삼성전자 뉴스룸

24일 삼성전자 뉴스룸에 따르면, 글로벌 주요 매체들은 갤럭시 북6 시리즈를 대상으로 심층 테스트를 진행하고 리뷰를 공개했다. 매체들은 전반적인 완성도는 물론 업무와 콘텐츠 제작 환경에서의 속도와 효율, 배터리 지속 시간, 디스플레이 품질 등 핵심 요소에서 높은 점수를 부여한 것으로 나타났다.

특히 영국 IT 매체 T3는 갤럭시 북6프로에 5점 만점을 부여하고 플래티넘 어워드(Platinum Award)를 수여했다. T3는 “갤럭시 북6 프로는 노트북 시장의 스타”라고 평가했다.

소비자가전 부문 매체 스터프(Stuff)도 갤럭시 북6 울트라에 5점 만점을 부여하며 ‘적극 추천’ 등급을 매겼다. 이 매체는 품질과 사용성, 가격 대비 가치 측면에서 높은 점수를 줬다.

주요 매체들은 고사양 작업 환경에서도 일관되게 유지되는 성능과 효율, 장시간 사용 가능한 '올데이' 배터리 성능을 강점으로 꼽았다.

프로·울트라 모델에 탑재된 ‘다이내믹 아몰레드(Dynamic AMOLED) 2X’ 터치 디스플레이에 대해서도 실제에 가까운 색 구현과 깊은 명암비를 구현한다고 평가했다.

삼성전자는 앞으로도 AI(인공 지능) 기술과 하드웨어 경쟁력을 결합한 혁신 제품을 지속적으로 선보이며 글로벌 입지를 확대해 나간다는 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지