탁재훈 "한혜진과 한집서 함께 목욕…공개 연애할 수 있다" 폭탄선언

탁재훈이 한혜진을 향해 거침없는 플러팅을 쏟아냈다.

23일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'에는 모델 한혜진이 출연해 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이와 2:2 미팅 콘셉트로 만남을 가졌다. 이날 탁재훈은 한혜진을 보자마자 "두 번째 보는 거다. 첫 번째는 집에서 봤다. 이런 말하면 안 되나?"라고 의미심장한 말을 꺼냈다.

SBS 예능 '아니 근데 진짜'

이어 그는 "목욕도 같이했다. 혜진 씨 집 야외에 자쿠지가 있다"고 전해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 한혜진 역시 "맞다. 같은 물에 들어갔다"고 받아치며 이를 인정했다. 앞서 '미운 우리 새끼' 촬영 당시 탁재훈이 한혜진의 집 야외 자쿠지에 함께 들어갔던 모습이 방송에서 공개된 바 있다.

이에 그치지 않고 탁재훈은 "나 보고 싶었냐. 그 후로 생각했냐"고 돌직구를 날렸고, 한혜진은 "그럼요. 많이 생각했죠"라고 답하며 묘한 기류를 형성했다. 탁재훈은 "설사 생각 안 했어도 이렇게 말해주는 면이 사람을 미치게 한다"고 흡족한 표정을 지었다.

한혜진은 "카메라 꺼지고 제가 플러팅하지 않았냐. 그거 버린 거 아니죠?"라고 의미심장하게 물으며 "오빠를 괴롭히느라 이것저것 시켰다. 트러플 과자 갖다 달라고 계속 시켰는데 못 찾았다. 그래서 서울 갈 때 드시라고 챙겨 드렸다. 그거 구하기 힘든 거다"라고 설명했다.

그러나 탁재훈은 "과자 쪼가리 두 개 준 거?"라며 기억이 가물가물한 반응을 보였고, "그거 당근에 팔았다. 비싼 거라고 해서"라고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서는 한혜진의 연애관도 공개됐다. 그는 "제가 먼저 대쉬를 했더라. 기다리지는 않는 것 같다. 남자들이 이야기를 잘 안 하더라"고 솔직하게 밝혔다.

나이에 대해서는 "진짜 상관없다. 굳이 고르라면 연하로 하겠다. 연상이랑 만나면 나이가 너무 올라가지 않나"라고 답했고, 탁재훈은 "죽으면 다 하늘로 올라간다"고 너스레를 떨어 폭소를 안겼다.

탁재훈은 공개 연애 가능성에 대해선 "만약 혜진 씨랑 제가 사귀게 되면 또 공개가 될 수 있는데 어떻게 생각하냐"고 물었다. 이에 한혜진은 "저는 감당 가능하다. 감당 가능하시냐. 이번에는 조심해야 된다"고 되받아쳐 탁재훈을 당황하게 했다.

또 한혜진은 "결혼은 계속하고 싶었는데 지금까지 못 했다"고 털어놓자 탁재훈은 "어차피 평생 볼 건데 뭐 어떻냐 아무 때나 볼 수 있지 않냐"고 받아치며 대화를 마무리했다.

한편 모델 겸 방송인 한혜진은 과거 방송인 전현무는 공개 연애로 큰 화제를 모았다.

