60대 남성, 뇌사 장기기증으로 2명 살려…"모든 게 고마운 아빠"

약 20년 전 장기 기증을 약속한 60대 남성이 삶의 마지막 순간에 약속을 지켜 2명의 생명을 살렸다.



24일 한국장기조직기증원에 따르면 이원희(66) 씨는 지난해 11월 7일 원광대학교병원에서 양쪽 신장을 기증했다.

기증자 이원희 씨. 한국장기조직기증원 제공

건축자재 관련 회사를 운영하던 이 씨는 그해 10월 20일 일하다 쓰러져 동료에 의해 병원으로 이송됐지만, 안타깝게도 의식을 되찾지 못했다.



생전 이 씨는 장기 기증 의사를 가족들에게 자주 전했고, 2007년에 기증 희망 등록도 마쳤다. 가족들은 누군가의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나기를 바라는 마음으로 기증을 결심했다.



유족에 따르면 천안시에서 3남 2녀 중 셋째로 태어난 이 씨는 성실하고 활발한 성격이었다.



그는 늘 가족과 주변 사람들에게 즐거움을 줬고, 아내에게는 꽃을 선물하던 자상한 남편이었다.



또 독실한 교회 장로로 매일 새벽기도를 나갔고, 드럼과 색소폰, 탁구 등 다양한 취미 활동을 즐겼다.



이 씨의 딸 이나은 씨는 "아빠, 우리에게 해준 모든 것들이 정말 고맙고, 사랑한다는 말 자주 못한 것이 너무 미안해. 우리 잘 지내고 있을 테니 하늘나라에서 잘 지내고. 우리 꼭 다시 만나자"고 인사를 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지