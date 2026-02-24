'1100억 자산가' 손흥민, LA서 포착된 의외의 차량…"슈퍼카 아니었어?"

미국 메이저리그사커(MLS) LA FC 소속 손흥민이 현지에서 국산 SUV를 직접 운전하는 모습이 포착돼 화제다. 1000억 원대 자산가임에도 국산차를 애용하는 모습에 국내외 팬들의 찬사가 이어지고 있다.

22일 공개된 인스타그램 한 영상에 따르면 손흥민은 전날 로스앤젤레스(LA) 시내에서 제네시스 GV80 쿠페 모델을 직접 운전하며 이동하는 모습이 포착됐다. 해당 영상은 공개 이틀 만에 인스타그램 조회수 74만회를 돌파하며 폭발적인 관심을 입증했다.

공개된 영상 속 손흥민은 운전석에서 자신을 기다리던 팬들을 발견하자 곧바로 창문을 내리고 환한 미소와 함께 손을 흔들어 화답했다. 소탈하면서도 친절한 그의 모습에 팬들은 열광적인 반응을 보였다.

앞서 글로벌 스포츠 매체 '서프라이즈 스포츠'는 지난해 11월 "손흥민은 토트넘에서 보낸 전설적인 선수 생활을 통해 5770만파운드(한화 약 1126억원)의 자산을 축적했다"고 보도한 바 있다. 현재 손흥민의 연봉은 약 160억원 수준으로 알려져 있다.

압도적인 재력에도 불구하고 수억원대를 호가하는 외제 슈퍼카가 아닌 국산 프리미엄 브랜드인 제네시스를 선택한 점이 대중의 시선을 사로잡았다. 손흥민이 미국에서 GV80 쿠페를 타는 모습이 포착된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 11월에도 훈련을 마친 뒤 동일한 모델에서 내리는 모습이 목격된 바 있다.

온라인상에서는 "재력에 비해 검소하다", "국가대표의 국산차 애용, 보기 좋다", "차보다 손흥민의 매너가 더 명품" 등의 긍정적인 반응이 쏟아지고 있다.

<뉴시스>

