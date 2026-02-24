‘차정원♥’ 하정우, 열애 인정 후 삭발 변신…차기작 촬영 임박

사진 = 류준열 인스타그램 캡처

배우 하정우가 미국에서 파격적인 삭발 스타일로 포착돼 시선을 사로잡았다.

배우 류준열과 한국계 미국 배우 대니얼 대 킴은 23일 자신의 인스타그램을 통해 머리카락을 모두 밀어낸 민머리에 검은 뿔테 안경을 착용한 하정우와 함께 찍은 사진들을 올렸다.

세 사람은 지난 22일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 메모리얼 콜리세움에서 열린 미국 메이저리그사커(MLS) 2026시즌 정규리그 개막전을 관람했다.

손흥민의 소속팀 LA FC와 리오넬 메시가 속한 인터 마이애미 CF의 맞대결로 화제가 된 경기다. 세 배우는 이날 중계 카메라와 전광판 등에 포착됐다.

하정우의 민머리 변신은 윤종빈 감독의 신작 영화 '보통사람들'(가제) 촬영을 위한 것으로 알려졌다. 이 영화는 노태우 정부 시절의 이야기를 다뤘다.

하정우는 이달 초 '7월 결혼설'에 휘말렸다. 하정우는 애인이 있는 건 맞지만 결혼설은 사실이 아니라고 했다. 이 과정에서 배우 차정원이 하정우의 연인이라는 사실이 확인됐다.

