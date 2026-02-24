김정은 "어떤 정세변화도 전진 못 막아"…한미 언급 여전히 없어

김정은 북한 국무위원장이 최대 정치행사인 노동당 9차 대회에서 "어떤 도전도, 그 어떤 정세변화도 우리의 전진을 지체시킬 수도, 막을 수도 없다"고 말했다.



그러나 당 대회가 닷새째 진행되는 가운데서도 대미, 대남정책 등 대외 분야에 대해서는 여전히 구체적인 메시지를 내놓지 않았다.

북한은 지난 19일 평양 4·25문화회관에서 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 노동당 제9차 대회를 개막했다고 조선중앙TV가 20일 보도했다. 조선중앙TV 화면

조선중앙통신은 24일 김 위원장이 전날 진행된 노동당 대회 5일차 회의에서 '결론'을 통해 "지난 5년간의 투쟁이 그러하였던 것처럼 새로 시작되는 5년 간의 투쟁도 역시 전적으로 우리의 주체적 역량, 우리 인민의 위대한 힘에 의거할 것"이라고 밝혔다고 보도했다.



그는 5천자 분량의 '결론' 대부분을 대내 메시지로 채웠다.



김 위원장은 "낙후성과 폐단들을 극복 청산하는 데서 더욱 과감해야 한다"면서 당 대회 기간 사업총화 보고에서 "낡은 도식과 틀, 보수주의, 경험주의를 부시고 새것을 부단히 창조하고 혁신해 나가는 것" 등을 강조했다고 상기했다.



최근 역점 사업인 지방발전 사업을 통해 건설한 공장과 부대시설이 제대로 운영되지 않고 있는 데 대한 불만을 시사하기도 했다.



김 위원장은 "당과 국가가 현대적인 생산기지, 봉사기지들을 새로 꾸려 준 지 1년도 못 되어 관리 운영을 제대로 하지 않으며 그에 대한 지도 통제도 소홀히 하는 극도의 태만과 무책임성, 당정책의 산물을 귀중히 여길 줄 모르고 목전의 이득에만 치중하는 고질적인 병집들이 되살아나고 있다"고 지적했다.



이어 10년, 20년 뒤 노동당 창건 90주년, 100주년까지 "국가 발전과 인민의 복리 증진을 착실히 추진한다면 얼마든지 온 나라를 변모시키고 전국 인민들을 잘살게 할 수 있다"고 강조했다.



이날도 미국과 한국 등을 향한 직접적인 언급은 없었다.



사업총화 보고와 토론, 결론까지 당대회가 5일간 진행되는 과정에서 특별한 대외 메시지가 없는 것은 다소 이례적이다. 4월 미중정상회담 등 국제정세가 유동적이어서 신중한 것 아니냐는 관측이 나온다.



다만 북한은 향후 5년 간의 부문별 목표와 계획을 구체적으로 토의하는 과정을 진행하고 있어 여기서 도출될 결정서를 통해 향후 5년 간의 대외 노선 방향이 공개될 가능성도 있다.



토의는 대외 부문을 비롯해 공업, 농업, 경공업, 문화, 건설, 군사, 군수, 법무, 당사업 부문으로 나뉘어 진행되고 있다,



한편 이날 당대회 5일차 일정에 앞서 노동당 제9기 제1차 전원회의 확대회의가 진행됐다고 통신은 보도했다.



전날 당대회에서 제9기 당 중앙위원회가 새로 꾸려짐에 따라 신규 선출된 당 중앙위원과 후보위원들이 회의를 연 것이다.



전원회의에서는 김정은 위원장의 여동생 김여정이 노동당 부부장에서 부장으로 승진했다. 그가 당내 어떤 전문부서의 부장을 맡게 됐는지는 아직 확인되지 않았다.



당내 직급도 2021년 1월 8차 당대회에서 정치국 후보위원에서 중앙위원으로 강등됐었는데 이번에 정치국 후보위원으로 복귀했다.



권부 최고 핵심인 정치국 상무위원회에는 김정은 위원장, 기존 내각총리이던 박태성, 기존 당 조직비서 조용원과 함께 김재룡, 리일환이 새로 들어갔다.



전원회의에서는 '당 중앙위원회 구호집과 당 규약 해설집을 수정'하는 의정 토의도 진행됐다고 통신은 전했다. 북한은 전날 당 규약 개정에 대한 결정서를 채택했는데 한국에 대한 '적대적 2국가'가 명문화됐는지는 밝히지 않고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지