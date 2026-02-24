킨텍스, 김동연 촉구에 ‘전한길 콘서트’ 대관 취소…태진아는 법적 대응

다음 달 2일 고양 킨텍스에서 예정된 일명 ‘전한길 콘서트’의 대관 승인이 취소됐다.

23일 경기도에 따르면 김동연 지사는 이날 오후 킨텍스 이민우 대표이사에게 ‘3·1절 기념 자유음악회’, 일명 ‘전한길 콘서트’에 대한 대관 취소를 강력히 촉구했다.

김 지사는 페이스북에 올린 글에서 “‘윤 어게인’ 극우 망상 세력이 활개 치도록 내버려 둬선 안 된다. 경기도에선 더더욱 용납할 수 없다”고 대관 취소를 요구한 이유를 밝혔다.

경기도는 킨텍스 지분의 33.74%를 갖고 있다. 이 대표이사는 경기도 산하 공공기관인 경기신용보증재단 이사장 출신이다.

이에 대해 이 대표이사는 “3·1절 행사로 알고 대관 계약을 맺었지만, 정치적 행사로 보여 대관 취소를 고민했는데 김 지사의 요구도 있어 오늘 저녁 계약을 맺은 곳에 대관 취소를 문서로 통보했다”고 말했다.

이 대표이사는 “킨텍스 규정상 ‘사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사 등’에 대해선 행사장소 배정을 제한할 수 있다”고 설명했다.

앞서 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’는 다음 달 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘3.1절 기념 자유음악회’를 홍보하며 이재용 아나운서, 가수 태진아 등 출연진의 사진이 담긴 포스터를 게재했다.

하지만 이 아나운서와 가수 태진아는 ‘전한길씨와 연관된 행사인줄 몰랐다’, ‘정치적 행사를 일반 행사로 속였다’며 불참 의사를 밝혔다.

태진아씨 소속사 진아엔터테인먼트는 입장문에서 “행사 관계자가 거짓말로 속여 태진아씨에게 일정을 문의한 뒤 일방적으로 행사 출연을 기정사실로 해 버린 일에 대해 강력하게 법적 대응할 예정”이라고 밝혔다.

이재용 아나운서도 “주최사 대표에게 엄중 경고하고 ‘포스터를 빨리 내리라’고 했다”며 “정치적 행사에 참여할 생각은 없다”고 했다.

